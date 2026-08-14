El eclipse en la puerta del Froiz

Más de 225.00O personas pendientes a la misma hora del mismo punto del cielo coruñés y al letrado de turno el eclipse total de sol le pilló en la entrada del Froiz porque las cajeras del supermercado habían salido a la calle para sentir el fundido a noche y el descenso térmico. “Ya te dije que no me interesaba, pero no iba a hacerles la faena de pedirles que me despachasen”. En las pozas de As Amorosas, entre la Casa del Hombre y el Aquarium Finisterrae, unos chavales se sumergieron para pasar los 76 segundos de oscuridad buceando, un recuerdo impactante pero menos punk que la puerta del súper.

El desvelo del marmitero de las gráficas económicas minutos antes de que la luna comenzase a jugar al comesoles no era el bigotillo de nubes que amenazaba por el horizonte con empañar el fenómeno, sino que internet iba a tirones; algo esperable por los 125.000 móviles consumiendo datos entre Riazor y la Casa de los Peces. Había recibido un meme que recomendaba no tirar las gafas del eclipse porque sirven para la Navidad de Vigo y quería compartirlo. También consultar el tiempo que tenía delante.

En A Coruña circuló peña a esgalla y hubo quien cambió a última hora el destino y se fue a Lugo para asegurar el tiro limpio. Cosa de metros como las caídas. En la Torre de Hércules el fotógrafo carballiñés Moncho Fuentes hizo “la foto”, en As Amorosas, tras una fenomenal primera parte, una nube se puso delante en el momento de retirar las gafas. La noche cayó para todos, cada uno se estremeció a su manera, pero el eclipse ya no remontó hasta una puesta de sol por la que mereció la pena esperar y disipó cualquier gesto de decepción.

“Vaya timo de eclipse, neno, y alguno de los turistas que hoy he llevado se ha dejado más de 3.000 euros por la vista”, bromeó el colega taxista de la cativa.”Verano coruñés, no todo el mundo tiene paladar para este bocado”, le respondió. “Non hai nube que poida coa capacidade da Coruña de proxectarse como gran capital que é”, proclamó al día siguiente la acaldesa Inés Rey en una rueda de prensa convocada para contar que el dispositivo del eclipse, con el amarre de seis cruceros y la celebración del Teresa Herrera entre el Deportivo y el Madrid había salido bien. Menos lo del Dépor.