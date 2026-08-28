Operación retorno de agosto en Galicia: estas son las carreteras con más tráfico

Entrada al Puente de Rande desde Vigo, en el kilómetro 147 de la AP-9, en una imagen de archivo.

La operación retorno del verano en Galicia comienza este viernes 28 de agosto con una previsión de 897.000 desplazamientos por carretera en la comunidad. La Dirección General de Tráfico (DGT) activará a partir de las 15:00 horas un dispositivo especial que permanecerá operativo hasta la medianoche del lunes 31.

El dispositivo coincide con el último gran fin de semana de agosto y con el regreso de miles de personas después de sus vacaciones. Los desplazamientos de retorno convivirán además con quienes comienzan sus vacaciones en septiembre y con los viajes de personas que regresan a sus residencias habituales en otros países europeos.

A estos movimientos se sumarán los desplazamientos relacionados con el Gran Premio de Aragón de MotoGP, lo que puede incrementar la circulación en algunas de las principales carreteras.

¿Cuándo habrá más tráfico en Galicia?

La DGT prevé que los primeros problemas de circulación aparezcan ya este viernes, especialmente entre las 16:00 y las 22:00 horas, coincidiendo con las salidas de las grandes ciudades y los desplazamientos hacia las zonas de costa y otros destinos turísticos.

Durante el fin de semana continuará el movimiento de vehículos, aunque el lunes 31 de agosto será la jornada más complicada para la operación retorno. Tráfico espera una circulación especialmente intensa entre las 16:00 y las 23:00 horas, cuando se concentrará buena parte de los desplazamientos de regreso.

La AP-9, una de las vías con mayor tráfico

Entre las carreteras gallegas que pueden registrar mayor intensidad de circulación destaca la AP-9, especialmente en los accesos y enlaces de A Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo y Ferrol.

También pueden producirse retenciones en las vías que conectan las principales ciudades con las zonas costeras y turísticas, sobre todo durante las tardes.

La coincidencia de los viajes de vuelta con los desplazamientos de fin de semana puede provocar atascos puntuales y circulación lenta en determinados tramos.

Medidas especiales de la DGT

Durante la operación retorno, Tráfico desplegará un amplio dispositivo de vigilancia con radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motocicletas camufladas.

En los puntos donde se prevean mayores problemas se podrán instalar carriles reversibles y adicionales para facilitar la circulación. También se paralizarán determinadas obras en las carreteras y se limitará la circulación de camiones en determinados tramos, fechas y horarios.

La DGT recomienda planificar el viaje, consultar el estado de las carreteras y evitar las horas de mayor intensidad de tráfico siempre que sea posible.

Además, recuerda la importancia de descansar antes de conducir, respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad y evitar el consumo de alcohol y drogas.

En el conjunto de España, la última operación especial del verano movilizará cerca de 6,9 millones de desplazamientos por carretera entre este viernes y el lunes.