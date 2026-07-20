¿Cómo es la oruga desfoliadora del maíz que preocupa en el campo?

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Descripción: lepidóptero de 3,5-4 cm de envergadura alar. Es una plaga muy polífaga principalmente de gramíneas tanto cultivadas como silvestres, especialmente en arroz, maíz y césped.
Número de generaciones anuales: suele presentar tres generaciones al año, aunque puede haber más dependiendo de las condiciones climatológicas.
Daño: es una especie muy voraz, las larvas defolian las hojas dejando solo el nervio central. En maíz, el ataque se localiza generalmente en rodales, desde los márgenes al interior de la parcela.
La Xunta está haciendo seguimiento de las principales orugas desfoliadoras que afectan al cultivo del maíz mediante una red de 159 trampas de feromona distribuidas por las principales comarcas productoras de Galicia.
Así, recuerda que la detección de masas de huevos y de larvas de primeros estadios es "el momento en el que las medidas de control resultan más eficaces".
Por eso, añade que en el caso de ser necesaria una intervención fitosanitaria, "deberán emplearse exclusivamente productos autorizados para el cultivo y la plaga, consultando previamente el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ya que las autorizaciones pueden modificarse".
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