¿Cómo es la oruga desfoliadora del maíz que preocupa en el campo?

Descripción: lepidóptero de 3,5-4 cm de envergadura alar. Es una plaga muy polífaga principalmente de gramíneas tanto cultivadas como silvestres, especialmente en arroz, maíz y césped.

Número de generaciones anuales: suele presentar tres generaciones al año, aunque puede haber más dependiendo de las condiciones climatológicas.

Daño: es una especie muy voraz, las larvas defolian las hojas dejando solo el nervio central. En maíz, el ataque se localiza generalmente en rodales, desde los márgenes al interior de la parcela.