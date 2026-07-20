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¿Cómo es la oruga desfoliadora del maíz que preocupa en el campo?

CAMPAÑA DE VIGILANCIA

La Consellería de Medio Rural ha recomendado a los profesionales de la agricultura y la ganadería intensificar la vigilancia de las parcelas de maíz ante el incremento de la presencia de larvas de las principales orugas desfoliadoras que afectan a este cultivo, confirmado por las elevadas capturas registradas en las últimas semanas en la red de trampeo de la Xunta.

La oruga desfoliadora del maíz.
La oruga desfoliadora del maíz. | SEDQ

Oruga desfoliadora del maíz (Mythimna unipuncta)

Descripción: lepidóptero de 3,5-4 cm de envergadura alar. Es una plaga muy polífaga principalmente de gramíneas tanto cultivadas como silvestres, especialmente en arroz, maíz y césped.

Número de generaciones anuales: suele presentar tres generaciones al año, aunque puede haber más dependiendo de las condiciones climatológicas.

Daño: es una especie muy voraz, las larvas defolian las hojas dejando solo el nervio central. En maíz, el ataque se localiza generalmente en rodales, desde los márgenes al interior de la parcela.

La Xunta está haciendo seguimiento de las principales orugas desfoliadoras que afectan al cultivo del maíz mediante una red de 159 trampas de feromona distribuidas por las principales comarcas productoras de Galicia.

Así, recuerda que la detección de masas de huevos y de larvas de primeros estadios es "el momento en el que las medidas de control resultan más eficaces".

Por eso, añade que en el caso de ser necesaria una intervención fitosanitaria, "deberán emplearse exclusivamente productos autorizados para el cultivo y la plaga, consultando previamente el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ya que las autorizaciones pueden modificarse".

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