Pagar más por las extras y noches de viernes prefestivas, nuevas medidas del Sergas para los médicos de urgencias

El Sergas ha presentado este viernes una propuesta de mejoras laborales para el personal médico de urgencias hospitalarias ante la Mesa Sectorial. La reunión de este mes ha abordado, monográficamente, las demandas de esta categoría profesional.

Destacan que los incrementos retributivos propuestos suponen un incremento progresivo del importe de la hora de atención complementaria y el abono como jornada prefestiva la noche de los viernes. Se ha presentado también la modificación del cómputo de régimen de descansos del personal médico de urgencias hospitalarias, bajo los mismos criterios que se acuerden para el personal de los PAC y con aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2026.

Asimismo, el departamento sanitario autonómico ha mostrado su "disposición" a replicar el sistema de servicios de localización que se aplicó en el último plan de invierno, "siempre que los picos puntuales de actividad asistencial justifiquen esa necesidad".

En esta línea, se han comprometido a realizar en el último trimestre del año un nuevo estudio de necesidades de la categoría de médico de urgencias hospitalarias "para evaluar la carga asistencial y la posible necesidad de nuevas plazas".

Sindicatos, a la espera de mayor concreción

Sindicatos con representación en la mesa, consultados por Europa Press, han celebrado lo que, "parece", apuntan, "buena disposición" por parte del departamento sanitario para buscar propuestas de mejora.

Con todo, matizan que "poco más se puede decir" hasta conocer los detalles de las propuestas, que la Consellería de Sanidade les enviará el próximo lunes.