Galicia limita a 30 las consultas diarias de los médicos de familia y a 25 las de pediatría

Los médicos de familia de Galicia tendrán como referencia una agenda de 30 actos asistenciales al día, mientras que la de los pediatras se fijará en 25. Es una de las principales novedades del Plan de reforma de la Atención Primaria y Comunitaria 2026-2030 aprobado este lunes por la Xunta, que prevé además la creación de 644 nuevas plazas y una inversión superior a los 320 millones de euros.

El nuevo modelo pretende reorganizar la asistencia para que los profesionales dispongan de más tiempo para atender a los pacientes. Las agendas tendrán una parte flexible que será gestionada por el propio facultativo junto con el responsable del servicio y adaptada a las características de cada centro y de su población.

La Xunta pondrá a prueba este sistema desde esta semana mediante programas piloto en 14 centros de salud, dos por cada área sanitaria. El objetivo será comprobar cómo funciona la reorganización de las consultas antes de extenderla progresivamente.

644 nuevas plazas y más profesionales en los centros de salud

El plan contempla la creación de 383 nuevas plazas en 16 categorías profesionales, que se suman a las 211 plazas comprometidas hasta 2028 para los Puntos de Atención Continuada (PAC) y a las 50 de la Unidad Técnica de Apoyo a la Atención Primaria, que ya está en funcionamiento.

Entre los nuevos puestos previstos figuran 45 plazas de médicos de familia, 18 médicos para los PAC, 47 de enfermería especializada y 45 de matronas. También se incorporarán nuevos perfiles profesionales a los centros de salud.

Una de las novedades será la creación de la categoría de podología en Atención Primaria, con 28 plazas previstas hasta 2030. La red de psicología clínica también crecerá: pasará de los 28 profesionales actuales a 50 al finalizar el plan.

El refuerzo incluye además 48 farmacéuticos de Atención Primaria, 45 fisioterapeutas, 27 trabajadores sociales y ocho dietistas-nutricionistas, entre otras categorías.

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Así cambiarán las consultas de médicos y pediatras

La reorganización de las agendas es uno de los ejes de la reforma. La referencia será de 30 actos diarios para los médicos de familia y 25 para los pediatras, aunque no se trata de una estructura completamente rígida.

La Xunta plantea que una parte de la agenda pueda adaptarse a las necesidades concretas de cada profesional y centro. La medida busca también ordenar la denominada sobredemanda y reducir el tiempo que los sanitarios dedican a tareas burocráticas.

Además, los criterios aprobados para la creación de nuevas plazas tendrán en cuenta tanto la actividad asistencial como el número de tarjetas sanitarias asignadas. En medicina de familia, por ejemplo, se contempla crear una plaza estructural cuando se superen determinados niveles de actividad y población de referencia.

Más dinero para centros de salud, tecnología y equipamiento

La reforma contempla también una importante partida para modernizar las instalaciones y dotarlas de nuevos medios.

La Xunta prevé destinar más de 217 millones de euros a reformar o construir centros de salud en 40 localidades, además de reservar tres millones hasta 2030 para colaborar con los ayuntamientos en la mejora de centros de titularidad municipal. A estas actuaciones se sumarán 50 millones de euros para nuevas tecnologías y otros 7,4 millones para equipamiento clínico y administrativo.

El plan incluye herramientas como la telemonitorización, sistemas de gestión de la demanda y nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, además de la renovación de equipos como ecógrafos, retinógrafos o desfibriladores.

Un nuevo modelo de retribuciones para los profesionales

La reforma también plantea cambios en el sistema retributivo de los trabajadores de Atención Primaria. La Xunta negocia que los profesionales que atiendan cupos más complejos o con mayor carga asistencial puedan recibir complementos específicos.

Se tendrán en cuenta factores como el número y la edad de los pacientes, el despoblamiento, la dispersión geográfica o las condiciones de aislamiento y soledad de determinados puestos. La previsión inicial es dedicar más de 10 millones de euros a estas modificaciones retributivas.

El Gobierno gallego asegura que el objetivo general del plan es transformar la Atención Primaria para hacerla más accesible y multiprofesional y reforzar su capacidad para resolver las necesidades de los pacientes antes de que sea necesario recurrir a otros niveles asistenciales.