Piden la dimisión del alcalde de Oleiros por insultar a una policía local tras retirar la grúa su coche

Partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Oleiros han solicitado la dimisión inmediata del alcalde, Ángel García Seoane "Gelo" (Alternativa dos Veciños), tras hacerse pública una grabación en la que profiere insultos contra una funcionaria de la Policía Local. El incidente tuvo lugar el pasado mes de mayo en la localidad de Mera, después de que una grúa municipal retirase el vehículo del regidor por infracción de tráfico.

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Una discusión por la retirada del vehículo

Según la grabación adelantada por El Debate, la llamada se inició cuando la esposa del alcalde contactó con el cuerpo policial para alertar de la retirada del coche. Ante las explicaciones de la agente, quien justificó la intervención en base al cumplimiento de la normativa vigente y a la ausencia de órdenes previas de reserva de estacionamiento, García Seoane tomó la palabra en tono crispado. En un momento de la conversación, el regidor llegó a espetarle a la funcionaria "eres tonta o gilipollas", a lo que la agente —que ya ha presentado una denuncia formal por los hechos— le exigió respeto y le remitió a tratar la cuestión con el oficial a cargo.

Petición de dimisiones en el ejecutivo local

A raíz de la difusión del audio, el Partido Popular ha reclamado la renuncia "inmediata" de García Seoane, argumentando que "no debe permanecer ni un minuto más al frente de la Alcaldía". La formación popular ha hecho extensiva la petición de dimisión a la concejala de Seguridad Ciudadana, María José Varela, enfatizando que ninguna trabajadora municipal tiene que soportar "insultos, injurias o vejaciones claramente machistas". Por el momento, el gobierno local de Oleiros no ha emitido ninguna postura oficial al respecto.