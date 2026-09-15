El PP reclama los fondos para zonas de vivienda tensionada

El PPdeG criticó ayer que Galicia aún no ha recibido los fondos del Ministerio de Vivienda para las zonas tensionadas, unas partidas que PSdeG y BNG exigen a la Xunta que transfiera a los concellos con esta declaración aprobada: A Coruña y Santiago. Preguntado sobre este asunto, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, consideróo “curioso” que la oposición culpase “de los problemas del alquiler” en A Coruña y Santiago a la Xunta por “no ser capaces de conseguir los ayuntamientos la declaración de zonas tensionadas”.

“Me parece curioso que, ahora que están declaradas y que se demostró que la Xunta no va a poner impedimentos, siga siendo un problema de la Xunta. Es curioso, porque tanto si se hace, como si no se hace, el problema parece ser que es de la Xunta”, censuró. Dicho esto, manifestó que “el disparate más absoluto” es que se diga que “los problemas vienen porque la Xunta no ha distribuido adecuadamente unos fondos que todavía no ha recibido”. Y dijo que las regidoras de A Coruña y Santiago, Inés Rey y Goretti Sanmartín, deberían tomar “en serio” este tema, “que obliga a que todas las administraciones tomen las medidas más efectivas, y no las más efectistas” para “solucionar e intentar facilitar el acceso a la vivienda”.

Alberto Pazos afirmó que “la Xunta no ha recibido ni un solo euro y, cuando lo reciba, veremos en qué condiciones y, como hace siempre, cumplirá al 100% los requisitos, como no puede ser de otro modo”.

Por su parte, los grupos de la oposición pidieron que el Gobierno gallego transfiera estas partidas a los concellos y culparon a la Xunta de tratar de “boicotear” y “torpedear”. En este sentido, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, emplazado al PP a dejar de “boicotear” a los consistorios como el de A Coruña y de Santiago que, según ha sostenido, “están haciendo un esfuerzo muy grande por intentar frenar el disparatado precio de los alquileres”.

Desde el PSdeG, Lara Méndez, acusó al Gobierno gallego de tratar de “torpedear” la declaración de zonas tensionadas, pidió a la Xunta que “rectifique” y transfiera estas partidas.

En este contexto, la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval, envió una carta al director xeral del Instituto Galego de Vivenda, Heriberto García, en la que subraya que la ayuda de 5,11 millones de euros está “vinculada” a las zonas tensionadas declaradas en A Coruña y Santiago y que dicha vinculación no es “accesoria”. En la carta, subraya que “los fondos derivan precisamente de que ambos municipios han culminado el procedimiento previsto en la Ley 12/2023 y cuentan con planes específicos orientados a corregir los desequilibrios acreditados en materia de vivienda”, explica. “Por tanto, los recursos deberán destinarse a actuaciones en dichas zonas”, zanja.