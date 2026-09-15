¿Quién dice la verdad?

En estos tiempos convulsos y vertiginosos, conocer la verdad de los acontecimientos se ha convertido en todo un sudoku. En el Parlamento, cada bloque ideológico fabrica y defiende su propia versión. Los medios de comunicación siguen esa estela y ofrecen interpretaciones condicionadas por su línea editorial y por los intereses de sus columnistas. Mientras tanto, el ciudadano contempla el enfrentamiento sin saber dónde termina la información y dónde comienza la manipulación, ya sea al abordar los documentos del CNI relativos a Ceuta o el reciente informe PISA, por citar dos asuntos de actualidad.

Vivimos una deriva peligrosa que nos empuja a desconfiar de todas las versiones, porque los intereses partidistas se anteponen al relato veraz de los hechos. La verdad ha dejado de ser el punto de partida del debate público para convertirse en un territorio que cada cual pretende conquistar. No sabemos qué dirán los historiadores sobre esta época, pero quizá la juzguen como el momento en que tuvimos más medios que nunca para comunicarnos y menos voluntad que nunca de entendernos.

Nos hablan de bulos y falsedades, pero cada bloque considera verdadero aquello que favorece su relato y falso todo lo que lo contradice. La polarización, como demuestra la historia, destruye la convivencia y convierte la discrepancia en enemistad. Y en esta guerra de trincheras nadie parece dispuesto a practicar la autocrítica: unos disparan acusaciones, otros responden con consignas y todos se proclaman dueños de la razón.

Al final, los ciudadanos somos quienes pagamos el precio de esta batalla. Somos los heridos por la desinformación, los muertos civiles de una guerra política que no hemos declarado y las víctimas de una democracia degradada por quienes deberían protegerla. Porque cuando la verdad deja de importar, la política se convierte en propaganda, el periodismo en trinchera y la ciudadanía en rehén.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)