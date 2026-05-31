El PPdeG aspira a recuperar la hegemonía urbana en 2027

“Aspiramos a seguir gobernando allí donde ya lo hacemos, si cabe con un apoyo mayor de la ciudadanía y, donde no gobernamos, estamos trabajando en ser una alternativa de gobierno”, confiesan desde el Partido Popular de Galicia (PPdeG), a menos de un año de las municipales del 23 de mayo de 2027, cuando las diferentes formaciones que competirán por las más de 300 alcaldías van definiendo sus candidatas y candidatos.

El foco, ahora, precisan, está en ajustar equipos, lo que implica relevos y también la designación oficial de los cabezas de cartel. Al margen de los cambios de gobierno, las alcaldías también registran cambios naturales o por motivos personales de cara a ajustar ya los nuevos equipos que concurrirán el año próximo. Como ejemplos más recientes, esta misma semana los alcaldes de O Páramo (Lugo) y Vilamartín de Valdeorras (Ourense), de PP y PSOE, respectivamente, anunciaron su renuncia por motivos personales y que el bastón de mando recaería en sus segundos en el consistorio correspondiente.

Más allá, el foco está en las grandes ciudades. El BNG lleva la delantera y las asambleas locales han confirmado a cinco de los siete cabezas de cartel; mientras que los populares ratificarán en junio a los aspirantes en las urbes; y el PSOE también celebrará el mes que viene un Comité Federal que abrirá oficialmente el proceso de designación de candidaturas.

Sin sorpresas

En todo caso, salvo sorpresa, la única incógnita en el caso de los populares estaría en Ourense -donde, junto a la portavoz local, Ana Méndez, está sobre la mesa el nombre de la diputada Ana Belén Vázquez-. Los candidatos en el resto de urbes serían los alcaldes o presidentes locales, según el caso: Elena Candia (Lugo), José Manuel Rey Varela (Ferrol), Miguel Lorenzo (A Coruña), Borja Verea (Santiago), Rafa Domínguez (Pontevedra) y Luisa Sánchez (Vigo). En modo balance, el PPdeG reivindic su trabajo en el ámbito municipal “con políticas útiles”. Actualmente, señala que tiene 160 alcaldías de los 313 concellos de Galicia: 42 en A Coruña, 36 en Lugo, 28 en Pontevedra y 54 en Ourense. Sumará 161 cuando se haga efectiva la rotación pactada en O Carballiño (Ourense).

32 alcaldesas

Fuentes del partido ratifican que su objetivo es en 2027 presentarse en todos los ayuntamientos de Galicia y destacan que, en la actualidad, es la formación con más alcaldesas de toda Galicia, con 32 regidoras al frente de gobiernos locales. El PPdeG defiende que “cumple” las promesas electorales y admite que queda por delante “un año muy intenso”, en el que se propone seguir trabajando para “obtener aún más alcaldías” en 2027. Con ese reto y sin entrar en nombres, reivindican su apuesta por “seguir reforzando equipos” y “ensanchando el partido”. Todo ello, sin olvidarse de las diputaciones en las que no gobiernan -A Coruña y Lugo- y reforzando también la labor para ganar apoyo en el voto urbano.

El BNG, en la carrera por “ampliar la base social” El BNG, que se comprometió a tener los cabeza de lista de las siete grandes ciudades antes del 25 de julio, ya tiene cerrados a cinco de ellos: Miguel Anxo Fernández Lores (Pontevedra), Avia Veira (A Coruña), Xabier Pérez Igrexas (Vigo), Goretti Sanmartín (Santiago de Compostela) y Rubén Arroxo (Lugo). En Ourense, el actual portavoz, Luís Seara, ya se ha postulado a repetir como número 1, pero debe ser ratificado por la asamblea local, al tiempo que en Ferrol la militancia eligirá al sustituto de Iván Rivas. De estos tres años de mandato, con el bastón de mando en las ciudades de Pontevedra y Santiago o en municipios como Carballo, Allariz o Moaña, fuentes del BNG reivindican que los ayuntamientos son su “mejor carta de presentación”. “Allí donde estamos gobernando acabamos siendo siempre referentes en ámbitos como la movilidad, residuos, patrimonio o defensa de la lengua gallega. Hay una marca Bloque que se expande por todos los ayuntamientos”, enfatizan fuentes del área municipal nacionalista consultadas. En cuanto al objetivo para los comicios de 2027, el Bloque pone el foco en “mantener las alcaldías” que ya ostentan y en crecer, tanto en regidores como en concejales, en un contexto en el que aseguran que las sensaciones “son favorables”. Después de presentarse en 2023 en 265 ayuntamientos de los 313, los nacionalistas apiran a aumentar esa cifra, conscientes de que el intento de “ampliar la base social” incluye también el “llegar a más gente”.