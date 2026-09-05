Vídeo | Desatado un incendio en la subestación eléctrica de Tibo, en Caldas de Reis

Un incendio declarado este sábado en una torre de la subestación eléctrica de Red Eléctrica de España (REE), situada en Tibo, en la parroquia de Arcos da Condesa, en Caldas de Reis (Pontevedra), movilizó a un amplio operativo de emergencias.

El fuego se originó alrededor de las 15:25 horas, después de que, según los primeros indicios trasladados por el 112 Galicia, una torre eléctrica sufriese una explosión y comenzase a arder. Las causas del incidente están siendo investigadas.

Como consecuencia del suceso, parte de la población de Caldas de Reis sufrió interrupciones temporales en el suministro eléctrico, que se prolongaron durante unos quince minutos, según los testimonios recogidos en la zona. Los responsables de la empresa comunicaron que no existe peligro para el suministro eléctrico en ningún punto de la provincia de Pontevedra.

El humo generado por el incendio pudo ser visible desde distintos puntos de la comarca del Umia.

Hasta el lugar se desplazaron los Bombeiros de Vilagarcía y de Ribadumia, además de efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil de Cuntis, que trabajaron para controlar la situación.

El incendio se produjo además en una jornada marcada por las altas temperaturas, con registros próximos a los 35 grados en la zona del Umia.

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