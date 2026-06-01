El Campus de Ourense pide relevo generacional, vida universitaria y descentralización

El edificio de Aeronútica que se encuentra en construcción será clave para liberar a otras facultades

La Universidad de Vigo vive tiempos de cambio. Tras unas elecciones ajustadas, en las que fue necesaria una segunda vuelta, el rectorado cambiará de manos y de planteamiento. La comunidad universitaria respaldó la propuesta de Carmen García Mateo como la elegida para relevar a Manuel Reigosa al frente de la institución. Será la primera rectora de la historia de la UVigo, pero más allá de eso, Mateo y el resto de su equipo tienen como prioridades la gobernanza responsable, la planificación y la puesta en común de todos los puntos de vista. O, como ella lo presentaba, el “ADN del cambio” basado en tres principios: “Todas las personas cuentan”; “pasar del minifundismo al proyecto común” y “pasar de la improvisación a la solvencia”.

Además de las prioridades comunes que comparten los tres campus para esta nueva etapa, el de Ourense tiene también sus propias necesidades. La revalidación del sello de especialización destaca por encima de todo. La lista de objetivos marcados por la Xunta irá a examen en 2027 y, aunque el equipo rector saliente ya se encuentra gestionando toda la documentación, serán Montserrat Cruz, nueva vicerrectora, y el resto de sus compañeros los que finalmente darán la cara por mantener el Campus Auga.

En cuanto al resto de demandas que se reclaman desde Ourense están una mayor autonomía, un aumento y mejora de las infraestructuras, además de otros puntos específicos de cada sector de la comunidad universitaria.

Descentralización

El Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTXAS) fue el sector que más manifestó sus ganas de cambio en las elecciones, registrando la participación más alta. Sus demandas están profundamente marcadas por el impacto negativo de la centralización. “Hai unha tendencia a que os servizos se dirixan, se controlen e se xestionen principalmente dende Vigo”, señala José Manuel García Eirín, como representante de los PTXAS. Consideran que esa dependencia, bloquea también sus carreras profesionales. “Se queres mellorar tes que irte a Vigo”, lamentan.

Relevo generacional

Desde la perspectiva del Personal Docente e Investigador (PDI), el profesor Alberto Vaquero subraya que, aunque el campus cuenta con unas excelentes infraestructuras urbanas, existe una necesidad ineludible de atajar el envejecimiento de la plantilla. Para el colectivo, “el principal reto es el relevo generacional”, una realidad estructural que exige destinar mayores recursos y seguir “haciendo atractiva la carrera docente e investigadora con nuevos fichajes, tanto canteranos como importando talento”. Asimismo, Vaquero destaca la vital importancia de promover redes de colaboración mediante estancias académicas, recalcando que “es evidente que hay que seguir potenciando la movilidad hacia afuera como hacia adentro”.

Dinamización y cohesión

El alumnado ya no hace vida en el campus, para revertir esta situación de desapego debe ser prioritaria una dinamización, a través de eventos o actividades. “Sería ideal tener un espacio como un anfiteatro”, señala Pilar Araújo, representante de los estudiantes. A estas necesidades de ocio y socialización se suman exigencias más estructurales para el bienestar de los jóvenes, como la necesidad de alojamiento. Araújo insiste en que se debe “mejorar la residencia”.

Por otra parte, habla también de la falta de comunicación entre facultades. “Existe una desconexión interna de los propios representantes del alumnado”, señala Araújo.

Las claves - tres sectores