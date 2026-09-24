La Puerta Santa se abrirá al mediodía del 31 de diciembre

El próximo 31 de diciembre se dará el pistoletazo de salida oficial al Año Santo 2027. Será con la ceremonia de apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Santiago, que seguirá la tradición en su desarrollo pero con una novedad: en lugar de tener lugar durante la tarde, se adelantará al mediodía para abrir una celebración con la que el Arzobispado de Santiago quiere hacer “una llamada al corazón de la humanidad” y “recuperar aquello que define” el Camino de Santiago, su “base espiritual”.

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El recinto de San Martín Pinario fue testigo de la presentación de la imagen e inspiración del próximo Año Santo Compostelano 2027, que estará centrado en la idea de la estrella que guía, la oración, la acogida y el carácter multinacional y multigeneracional del jubileo.

Para acceder a la indulgencia plenaria que ofrece esta cita, uno de los requisitos será, así, entrar a la Catedral de Santiago a través de la Puerta Santa, que abrirá el arzobispo compostelano, Francisco José Prieto, tras golpearla tres veces con un martillo de plata. Antiguamente, el arzobispo golpeaba un muro de piedras levantado para la ocasión, pero actualmente la apertura se limita a golpearla simbólicamente y girar la llave que la mantiene cerrada. Posteriormente, se celebrará una Eucaristía.

Como novedad este año, el rito no tendrá lugar durante la tarde del día 31, si no al mediodía, y desde la Catedral buscan con qué instrumento replicar el sonido del Cuerno del jubileo, con el que, según la tradición bíblica, se anunciaba la apertura de este periodo.

Durante el acto, el arzobispo de Santiago hizo “una llamada a recuperar aquello que nos define”, la base espiritual del Camino. “La gran mayoría de los que empiezan a caminar, sea por el motivo que sea, llegan a Santiago como peregrinos”, dijo el arzobispo, poniendo en la base de la ruta jacobea “la búsqueda del sentido de la vida, la búsqueda de Dios y la llamada al encuentro con Cristo”.

Por ello, el arzobispo de Santiago cree que este Año Santo sea “una llamada al corazón” de la humanidad y que sirva para “redescubrir la alegría”. “Necesitamos recuperarla”, apostilló, al tiempo que ha incidido en que “en el Camino de Santiago, como en el Camino de la vida, nunca caminamos solos”.

También el deán de la Catedral de Santiago instó a “no olvidar” que en 2027 se celebra “un Año Santo, un jubileo religioso”, que ofrecerá “indulgencia plenaria” a las personas que cumplan con sus requisitos, entre ellos, entrar por la Puerta Santa de la basílica compostelana. Aunque habrá una “afluencia de peregrinos” que los responsables de la Catedral saben que “será importante”, hicieron hincapié en las necesarias medidas de acogida para los caminantes que lleguen a Santiago y los visitantes que se acerquen con motivo del Año Santo. “Ya están llegando peticiones para celebrar el jubileo”, señaló el deán, Manuel Jesús Formoso, que ha incidido también en fechas ya premarcadas en el calendario, como la peregrinación europea de jóvenes prevista entre el 15 y el 18 de julio.

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También el presidente de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, avanzó que en el entorno de la ciudad vieja habrá “una mayor presencia de visitantes”, y precisó que serán los “más difíciles de gestionar”: son los que llegan en una excursión de un día a la ciudad.