Ratificada ante la jueza la denuncia por acoso sexual contra José Tomé

Laura Vila, la mujer que denunció al alcalde de Monforte y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, el pasado mes de diciembre por acoso sexual declaró este miércoles por primera vez en el Juzgado de Instrucción plaza número 3 de Lugo. La víctima se ratificó en sus declaraciones y su abogado avanzó la existencia de “posibles nuevas denuncias”.

En esta primera sesión, declararon durante la mañana tanto la denunciante, como la madre de la víctima y un tercer testigo, una joven amiga de la víctima y testigo de los hechos.

La denunciante ratificó ante la jueza las acusaciones contra José Tomé, centradas en supuestas ofertas laborales a cambio de favores sexuales. La declaración abrió la fase de instrucción para determinar si existen indicios de delito y si el caso llegará a juicio.

A la salida de la sala, el abogado de la denunciante, Luis Pena, explicó que durante la comparecencia también quedó ratificado que dirigentes del PSdeG “tenían conocimiento” de los hechos y sostuvo que el canal interno de denuncias del partido “no está funcionando como debería”.

Pena aseguró además que la “relevancia” alcanzada por el caso permitió que aflorasen “más posibles víctimas”, aunque precisó que no está confirmado que existan nuevas denuncias ni si esas personas serán llamadas a declarar. “Dependerá de lo que decida la jueza”, añadió. Durante las declaraciones estuvieron presentes los abogados de Tomé, que evitaron hacer manifestaciones mientras la causa permanezca en fase de instrucción.

La magistrada deberá decidir ahora si aprecia indicios suficientes para abrir procedimiento contra el regidor y si citará también a otras jóvenes y al propio Tomé. El caso se destapó en diciembre en un programa de televisión que acusó al entonces presidente de la Diputación y del PSOE provincial de abuso sexual.

También señaló a dirigentes socialistas, entre ellos José Ramón Gómez Besteiro y Pilar García Porto, por conocer supuestamente los hechos y no actuar en su momento. José Tomé renunció a todos sus cargos salvo a la alcaldía de Monforte, donde continúa como no adscrito con apoyo de todos los concejales socialistas.