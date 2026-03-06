El PP ofrece sus votos al PSOE para sacar a José Tomé de la alcaldía de Monforte

Los concejales del Grupo Municipal del PP de Monforte, encabezados por su portavoz Katy Varela, ofrecieron sus votos a los ediles “con dignidad” del Partido Socialista para poner en marcha un gobierno alternativo al del alcalde, José Tomé, tras conocerse la querella de la Fiscalía contra él una vez recibida la denuncia por un presunto delito de acoso sexual.

“En un ejercicio de responsabilidad institucional, ofrecemos los votos de nuestro grupo para propiciar un cambio y formar una alternativa de gobierno que recupere la dignidad de la alcaldía”, manifestó la portavoz en la rueda de prensa. Y es que en esta localidad lucense, el expresidente de la Diputación de Lugo continua en la alcaldía como no adscrito -tras abandonar las siglas del PSOE- pero con el apoyo del resto de concejales del PSOE para gobernar.

Katy Varela mostró su asombro ante la “estrategia de normalidad del alcalde y del grupo socialista”: “Seguimos sorprendidos con la normalidad que pretenden aparentar tras conocerse la querella de la Fiscalía por indicios fundados de acoso sexual y abuso de función pública. No es una cuestión administrativa, es una mancha gravísima sobre la institución”, sostuvo. E insistió en “que el PSOE siempre presumió de ser un partido feminista e intolerante ante conductas machistas exigiendo dimisiones ajenas”, pero la realidad es que “no están siendo coherentes con lo que pasa en Monforte; por dignidad y por feminismo, nos dirigimos a esos concejales socialistas que aún tengan criterio”.

También, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, manifestó que la formación respeta el proceso judicial abierto por la Fiscalía contra José Tomé, y dijo que el partido actuará “en función de los acontecimientos”. Lara Méndez subrayó que el Partido Socialista siempre apela a las víctimas a denunciar y reiteró que si la Fiscalía actúa es porque hay denuncia.