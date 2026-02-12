Se refuerza la apuesta por el sector primario con más controles en frontera, garantía de calidad y vigilancia de precios

El presidente de la Xunta y la conselleira do Medio Rural, junto a representantes de UUAA y Asaga, tras la firma de la declaración en defensa del sector primario gallego.

La Xunta de Galicia y las organizaciones agrarias Unións Agrarias (UUAA) y Asaga firmaron este jueves una declaración conjunta con “exigencias y compromisos” para blindar al sector primario gallego ante el eventual impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. El documento será trasladado este viernes a la conferencia sectorial en Madrid y busca garantizar una aplicación estricta de las cláusulas de salvaguarda.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificó el asunto de “fundamental” y advirtió de que “Galicia tiene muchísimo en juego”. Por ello, reclamó que el tratado no entre en funcionamiento sin que estén plenamente desplegadas las medidas de protección. En la misma línea, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, detalló que el texto incluye peticiones “muy explícitas” tanto a Bruselas como al Ministerio de Agricultura.

Entre las principales demandas figura un “plan reforzado y verificable” de controles en frontera y auditorías en origen, de modo que solo accedan al mercado europeo productos que cumplan la normativa comunitaria. Además, se exige que si se produce un daño específico en una zona concreta —como Galicia— se pueda intervenir sin esperar a que el problema tenga dimensión europea. También se reclama que el Gobierno central eleve de inmediato a la Comisión cualquier sospecha de incumplimiento.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico asume compromisos propios: reforzará los controles dentro de sus competencias mediante la creación de una comisión interdepartamental específica, impulsará estrategias de promoción interior y exterior —especialmente para la carne de vacuno certificada— y pondrá en marcha “de forma casi inmediata” el Observatorio de Precios de Galicia.

El secretario general de UUAA, Roberto García, valoró la firma como una herramienta para “pasar de los sentimientos a los números” y afrontar el nuevo escenario con garantías, mientras que Francisco Bello (Asaga) destacó que Galicia “va por delante” al fijar una posición común. El Sindicato Labrego Galego (SLG) no suscribió el documento ni asistió a la reunión, al mantener su rechazo frontal al tratado.

En paralelo, las protestas del sector continúan. Este jueves se registraron nuevos cortes en la A-52, a la altura de Xinzo de Limia, en una movilización que suma ya quince días. Agricultores y ganaderos insisten en que mantendrán la presión hasta que la UE reconsidere el acuerdo.

En cuanto a la futura PAC post 2028, la Xunta recordó que existe ya un consenso general en Galicia para rechazar la propuesta de la Comisión Europea, al considerar que implica un recorte superior al 22 % y no blinda los dos pilares actuales de ayudas directas y desarrollo rural.