Reigosa le desea muchos aciertos a García Mateo y se va con humildad: “Non sempre acertamos”
RELEVO FEMENINO
Tras ocho años de mandato, el exrector Manuel Reigosa Roger, se despide de la Universidade de Vigo reivindicando el carácter negociador de su equipo, pidiendo disculpas por los posibles errores y celebrando el hito histórico del relevo femenino
Manuel Reigosa Roger, o como toda la comunidad universitaria lo conoce, “Pachi” Reigosa, cerró ayer ocho años como mandatario de la Universidad de Vigo cediendo el bastón de mando a la primera rectora de la historia de la institución, un hito que él mismo deseaba que ocurriera tras más de tres décadas y seis rectores sin que ninguno fuese mujer. Suyo fue el discurso que abrió el acto de toma de posesión de Carmen García Mateo y en él, emocionado, recordó cómo hace nueve años “un grupo de membros da comunidade universitaria atrevémonos a presentar unha iniciativa para facer da UVigo un lugar aínda mellor”. Una propuesta con la que, admitió, no esperaba haber ganado las elecciones, “pero sabía que tiña un equipo magnífico de cuxo traballo estou moi orgulloso”.
Tras repasar algunos de los retos a los que se enfrentó durante sus ocho años de mandato como construir el relevo generacional (“o novo profesorado tiña que ser igual de bo ca o que se vai xubilando”), Reigosa destacó el carácter negociador de su equipo rectoral y agradeció el trabajo no solo del equipo, sino de toda la comunidad universitaria porque “se somos capaces de facer cousas é porque hai moitas máis persoas implicadas”. Además, también aprovechó sus últimas palabras como rector de la UVigo para “pedir desculpas”, ya que aunque todas las medidas tomadas durante estos ocho años fueron “meditadas e traballadas”, “non sempre acertamos, pero sempre tomamos as decisións pensando no ben común”.
Por último, deseó a García Mateo “moitísimos acertos porque iso será bo non só para a Universidade, senón tamén para Galicia”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
SUSTITUYE A REIGOSA
Carmen García Mateo toma posesión como nueva rectora de la Universidad de Vigo
Lo último