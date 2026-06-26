Carmen García Mateo ya es la primera mujer rectora de la Universidade de Vigo

La Universidad de Vigo hizo historia ayer con la toma de posesión de la primera rectora de la institución -séptima en total-, Carmen García Mateo. En un auditorio de Ciencias Económicas lleno hasta la bandera, la catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones recibió el bastón de mando y la medalla de la UVigo que la condecoran como rectora de mano del ya exrector Manuel Reigosa.

Como ella misma apuntó en su primer discurso tras prometer el cargo, le acompañaba en la mesa que presidía el auditorio la recientemente elegida rectora de la Universidad de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, un hecho que “non é casual” y que calificó como “o retrato do que hoxe é a Galicia universitaria e científica do século XXI”. Así, García Mateo señaló que el acto celebrado ayer iba más allá “do simple recambio institucional”, ya que era “un sinal claro do camiño que como sociedade decidimos percorrer”.

La nueva rectora echó la vista atrás a sus inicios académicos en 1981, “cando apenas tres ducias de mulleres iniciamos a aventura de Enxeñaría de Telecomunicación na Universidade Politécnica de Madrid xunto a máis de 700 compañeiros, algún deles mesmo presente neste acto”. Relató así, brevemente, una “historia persoal de innovación, compromiso e lingua -é experta en procesamento da fala e colaborou con lingüistas nalgúns dos seus proxectos- que reflicte a evolución deste país e da propia UVigo” hasta llegar al momento en el que le proponen presentarse al Rectorado, un paso que sólo dio “cando souben que contaba co respaldo dun equipo sólido e competente”.

García Mateo se comprometió a hacer una UVigo “excelente, moderna, igualitaria e de alta calidade” durante su mandato

También se acordó de los que fueron sus contrincantes en la campaña electoral, Belén Rubio y Jacobo Porteiro, a quienes agradeció por un proceso “positivo que ilustrou para moita xente o que de verdade se agarda da Universidade: preparación a fondo, argumentos claros e debate ilimitado”.

“Xogar co imposible”

En el capítulo de retos y ambiciones, García Mateo apuntó que la propuesta liderada por ella se enmarca en un ambiente de “renovación, participación e modernización institucional” sin dejar de lado las funciones esenciales de la Universidad: la generación de conocimiento, la transferencia y una docencia de calidad. En este sentido, afirmó que “somos unha universidade completa, diversa e conectada co seu tempo, capaz de transformar a sociedade desde o coñecemento e o talento”, pero que todavía tiene “chanzos por subir” en este marco de excelencia, lo cual requiere “captar talento, estabilizar, consolidar grupos de investigación de altas capacidades e potenciar unha ambiciosa interacción internacional”, dijo, enumerando algunos de sus objetivos primordiales. “A nosa tarefa é xogar co imposible, superar os límites do coñecemento asentado”, añadió la catedrática viguesa, refiriéndose a los avances todavía por lograr.

En vista de lograr dichas metas, se dirigió al presidente autonómico para pedir “financiamento e confianza”, refiriéndose a la próxima negociación del plan de financiación autonómica, prometiéndole que “o retorno será superior ao investimento realizado”. García Mateo terminó su primer discurso como rectora comprometiéndose a hacer de la UVigo una institución “excelente, moderna, igualitaria e de alta calidade”.

Nuevas normas: la nueva rectora no tendrá posibilidad de reelección Carmen García Mateo no sólo se convirtió ayer en la primera rectora de la Universidad de Vigo, sino que también es la primera que estrenará la nueva limitación a los cargos unipersonales marcada por la Ley de Universidades. Así, mientras hasta ahora los rectores -y decanos de facultades- eran elegidos por cuatro años con opción de reelección, los mandatos pasan a estar limitados a seis años sin posibilidad de volver a presentarse al cargo.

Rueda desea “a mellor das sortes” y promete “cooperación leal” El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, deseó “a mellor das sortes” al nuevo equipo, del que espera un trabajo “moi intenso” pero “ilusionante”, al tiempo que prometió “colaboración leal” y recordó que las universidades, con tradición de “competencia leal”, “son parte fundamental do progreso de Galicia”.