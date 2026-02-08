Renfe mantiene suspendidos los trenes entre Vigo y Ourense mientras reanuda el resto de servicios en Galicia

Tren regional de Renfe en Galicia, afectado por la suspensión de servicios entre Vigo y Ourense debido a las condiciones meteorológicas.

Renfe mantiene por segundo día consecutivo la suspensión de los trenes regionales que conectan Vigo Guixar con Santiago de Compostela y Ourense, mientras el resto de servicios anulados desde el jueves en Galicia han sido progresivamente restablecidos. La interrupción de estos regionales dejó incomunicadas varias zonas durante cerca de 72 horas, aunque los servicios de alta velocidad y media distancia se reactivaron el sábado por la noche y este domingo por la mañana.

La operadora explicó que, aunque Adif consideraba que circular era viable, se decidió mantener la suspensión tras contrastar la información con organismos oficiales que alertaban de “una alta probabilidad de riesgos repentinos que podían comprometer la infraestructura”. Renfe añadió que las previsiones de las confederaciones hidrográficas señalaban una evolución negativa del nivel de los ríos y que se mantenía la prealerta del Plan Inungal, lo que justificó la prudencia para proteger la seguridad de los viajeros y trabajadores.

Plan alternativo y situación de los viajeros

Debido a esta situación, la compañía ha habilitado un plan alternativo de transporte para los viajeros con origen o destino en Padrón, Pontecesures, Catoira y Osebe. Sin embargo, no fue posible articular un plan sustitutivo por carretera que garantizase las condiciones necesarias de seguridad y operatividad, según aclaró Renfe.

Adif, por su parte, defendió que la suspensión se realizó a petición de la operadora y señaló que no se registraron daños en la infraestructura. No obstante, sí se produjeron dos incidencias que afectaron a trenes de mercancías durante el viernes, dentro del contexto de las condiciones meteorológicas adversas que afectaron a toda la región.

Con el restablecimiento parcial, los viajeros ya pueden utilizar la alta velocidad entre Santiago y Vigo, así como las conexiones de media distancia entre Vigo Urzaiz y A Coruña, mientras que los regionales hacia Ourense permanecen suspendidos hasta nuevo aviso.