HECHO HISTÓRICO
Rosa Crujeiras, primera mujer nombrada rectora de la USC
HECHO HISTÓRICO
Rosa Crujeiras, catedrática en Estadística, tomó posesión como rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). La rectora de la USC asumió el cargo como una “responsabilidad histórica” .
Con este nombramiento hace historia y se convierte en la primera mujer en Galicia en ser rectora de una universidad gallega. En un acto presidido por el presidente la Xunta, Alfonso Rueda, tras recibir el bastón de mando del ex rector Antonio López, Crujeiras hizo un llamado a “impulsar una transformación profunda, seria y consciente”.
Durante su discurso la rectora de la USC reiteró su compromiso para trabajar en que las mujeres no se encuentren techos de cristal y que el trabajo universitario no implique renuncias para ellas.
"Para mí, esta es, también, una responsabilidad histórica. Soy heredera, como todas, de otras que abrieron camino antes que nosotras, en condiciones siempre más adversas sosteniendo la enseñanza, la investigación y la vida universitaria desde posiciones subordinadas", ha expresado.
En su primer mensaje a la comunidad universitaria les pidió no ser ajenos a lo que sucede en la sociedad y que sus acciones se traduzcan en temas como la "emergencia social" de la vivienda, la salud mental y la violencia machista.
"La universidad pública no puede ser ajena a lo que sucede en las vidas de su comunidad, ni al contexto social y geopolítico en la que estas se desarrollan, pues es en este marco donde también se construye la ciudadanía y se proyectan las trayectorias personales y colectivas", concluyó Crujeiras.
El acto celebrado en el Salón Nobre del Pazo de Fonseca fue clausurado por Alfonso Rueda quien pidió “esfuerzos conjuntos” al futuro equipo de gobierno para afrontar los próximos retos.
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