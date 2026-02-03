Rueda anima a las empresas a lograr un Xacobeo "histórico"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su intervención en un encuentro con empresas y otros agentes.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, animó este martes a las empresas, promotores, actores culturales y deportivos y al conjunto de la sociedad civil a implicarse en el Xacobeo 2027 para convertirlo en un "evento histórico" que traspase las fronteras de Galicia: “Este é un chamamento a todos os que tedes que participar. Abrimos os brazos a todo o mundo. Co Xacobeo queremos dicirlle ao mundo como somos, como facemos as cousas. Esta oportunidade queremos aproveitala entre todos e por iso estamos aquí”, resaltó el presidente.

Así lo pidió ayer durante su intervención en un encuentro con empresas y otros agentes que tuvo como fin impulsar la colaboración público-privada, tanto a la hora de gestionar los eventos patrocinados con fondos públicos como para impulsar la participación de empresas que realizan aportaciones económicas, patrocinios o donaciones para actividades relacionadas con el Xacobeo: “Fomos capaces de facelo en 1993, cando pouca xente pensaba que isto ía se é posible, e agora estamos ás portas de facer algo moi grande”, apuntó.

Patrocinadores participantes en la campaña del Xacobeo 2027.

En este sentido, la Xunta pondrá en marcha un nuevo Plan Director de Patrocinios. Consiste en un marco específico para garantizar una programación con criterios homogéneos, mayor seguridad jurídica y una mejor coordinación: “Deseñamos un sistema para non deixar a ninguén fose e que poida ser o máis xusto posible. O interese común é que se seleccione o mellor”, destacó.

Rueda recordó que las empresas también pueden participar en el Xacobeo a través de donaciones, aportaciones o patrocinios. En ese caso, habló además de los beneficios que eso puede suponer para la proyección de su imagen, y también podrán acogerse a beneficios fiscales, tal y como se hizo en el anterior doble Año Santo. Con todo, lamentó que este programa, aunque ya aprobado, no esté activo, por lo que instó al Gobierno central a ponerlo en marcha lo antes posible: “O que pido é que isto se concrete xa para poder empezar”, apuntó.

Nueva línea de ayudas

En cuanto a la sociedad civil, este año se convocará una nueva línea de ayudas -del mismo modo que se hiciera con O Teu Xacobeo-, por importe de 3 millones de euros, para financiar actividades culturales, deportivas, turísticas o de promoción alrededor del Camino de Santiago y del Xacobeo, y que servirán como una dinamización previa al evento del próximo año.

El presidente agradeció el interés y el trabajo de todos los patrocinadores y de aquellos que mostraron interés en llevar a cabo proyectos en el próximo año Xacobeo, y animó a todos a aprovechar esta ocasión: “Temos unha oportunidade que non ten ningún outro territorio de España. Unha ocasión que quererían para eles sen dúbida calquera outro territorio do noso país e doutros moitos países. Pero témola nós”, concluyó.