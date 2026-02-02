La Xunta quiere los permisos de trabajo a foráneos este año

El Gobierno gallego analizó un informe que constata pasos para que Galicia pueda asumir las competencias en materia de autorizaciones iniciales de trabajo de extranjeros, en palabras del presidente autonómico, Alfonso Rueda, el “prolegómeno a acuerdos importantes que tienen que llegar”. En su comparecencia, Rueda recordó que, después de solicitar este traspaso al Ejecutivo en julio de 2025 con el respaldo unánime del Parlamento de Galicia y el aval del Consello Consultivo, acaba de recibir un borrador de acuerdo de traspaso tras una primera reunión técnica celebrada el pasado miércoles 28 de enero en Santiago.

Rueda informó de que el borrador de traspaso de competencias remitido incluye las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia —o su modificación siempre que afecte exclusivamente al ámbito territorial de Galicia—; y las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia —o su correspondiente prórroga— para personas trabajadoras transfronterizas.

También incorpora las autorizaciones iniciales de trabajo para actividades de temporada —o su prórroga—; y las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia para titulares de estancias de larga duración por estudios, movilidad de alumnos, servicio de voluntariado o actividades formativas. Tras lamentar que inicialmente hubo pocos pasos, el presidente gallego celebró que parece que los avances sobre esta cuestión alcanzaron una mayor “velocidad”.

Memoria económica

En este momento, Rueda explicó que la Xunta está a la espera de la remisión de la memoria económica “que recoja la transferencia de los medios materiales y personales” vinculados a las nuevas competencias, y que, según lo transmitido en el encuentro de la pasada semana, debería ser enviada a finales de febrero como paso previo a la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para consensuar este traspaso.

Estas competencias, que tal y como señaló el presidente ya tienen Euskadi y Cataluña, son —según advierte la Xunta— aún más necesarias para Galicia teniendo en cuenta la situación que puede derivarse de la regularización de migrantes en situación irregular aprobada la pasada semana por el Gobierno y que, según la Xunta, “harán precisas respuestas específicas desde el territorio ligadas a las políticas activas de empleo que ejerce cada comunidad”. Respecto a la regularización, Rueda lamentó que está “muy mal” planteada y afeó que no se haya practicado el “diálogo” con las autonomías, en las que incidirá.

Además, la Xunta recuerda al Ejecutivo que la incorporación real de las personas trabajadoras extranjeras “no puede limitarse a formalizar situaciones administrativas”, remarcando la necesidad de vincular la inmigración al empleo de calidad para evitar situaciones de vulnerabilidad o exclusión social. Por todo ello, la Xunta urge acelerar el traspaso de funciones y servicios relacionados con los permisos iniciales de trabajo.

Pide documentación del caso de la AP-9 en Europa o irá al juzgado

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de que su Ejecutivo decidió dar un mes de plazo al Gobierno central para que le remita la documentación sobre el proceso de infracción abierto por la Comisión Europea (CE) en relación a la prórroga de la AP-9, advirtiendo que, de no recibirla, llevará el asunto a los tribunales. Recordó que hace más de tres meses la Xunta solicitó al Ministerio de Transportes la documentación enviada por la CE, que considera ilegal la prórroga autorizada por el Gobierno central cuando lo presidía José María Aznar, así como la respuesta del propio Ejecutivo español a Europa.

“No tuvimos ningún tipo de respuesta, volvimos a insistir y hoy acordamos dar un plazo. Si en el plazo de un mes no se nos aporta lo solicitado, emprenderemos acciones judiciales y entablaremos un recurso contencioso administrativo por esta falta de respuesta del Gobierno central”, advirtió Rueda.

El presidente gallego subrayó que el Parlamento acordó “por unanimidad” que lo más favorable, aprovechando la coyuntura europea, era el rescate y posterior transferencia de la titularidad de esta infraestructura estratégica para Galicia, ya que vertebra el 60% de su territorio. “Es la mejor, la única solución”, insistió Rueda, quien lamentó que el Gobierno de Pedro Sánchez se haya manifestado hasta ahora en sentido “negativo” y que, mientras se aplican rebajas de peajes en otros puntos de España, en la AP-9 los peajes siguen al alza cada nuevo ejercicio.