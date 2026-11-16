El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, aseguró que es necesario “concentrar o voto” en el Partido Popular en las elecciones generales del 29 de noviembre, porque será lo que permita a Alberto Núñez Feijóo tener las “mans libres” para reconstruir todo lo que, a su juicio, destruyó el sanchismo durante los últimos ocho años. En este sentido, apeló a “empurrar o cambio” desde Galicia y a darlo todo durante las próximas semanas para llevar al candidato popular a la Presidencia del Gobierno.

El líder del PPdeG intervino en un mitin celebrado en Padrón, que abrió el presidente local del partido y portavoz del grupo municipal, Ángel Rodríguez. También participaron el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, y la número dos de la candidatura al Congreso por esta provincia, Fabiola García. El acto contó además con la presencia de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado.

En el cierre del mitin, Rueda afirmó que el cambio en la Moncloa, para el que viene reclamando un papel decisivo de Galicia como “motor”, está más cerca que nunca y que solo queda “un pasiño”, cuando faltan menos de dos semanas para las elecciones. Tras el mitin encabezado por Feijóo el pasado sábado en Santiago, ante más de 8.000 personas, celebró que el partido había demostrado estar “en forma”, movilizado y con ilusión.

No obstante, advirtió de que “non sobra un voto” y de que no hay “nada gañado”. Citó el caso de A Coruña, donde el PP aspira a mejorar el resultado de 2023 y conseguir un quinto diputado, que pretende arrebatar al BNG. Por ello, reclamó que la “máquina” del partido funcione “a tope”, defendiendo la alternativa de Feijóo y recordando que “o único voto do cambio” es el del Partido Popular.

Rueda sostuvo que “só Feijóo conseguirá que España funcione como Galicia”, devolverá las instituciones a los ciudadanos y acabará con la corrupción.

O mellor para Galicia

“En Madrid, o mellor para Galicia é o BNG”, aseguró la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, en un mitin en Carballo, donde pidió concentrar el voto gallego en la candidatura nacionalista. Defendió que es la alternativa para que Galicia gane, avance en derechos sociales y permita “unha vida digna para todos e todas”.

“Darlle máis forza ao BNG en Madrid é gañar peso político para defender a dignidade de Galiza, porque neste Estado, ou te fas valer ou o centralismo madrileño arrásanos a todos”, afirmó en el acto, en el que estuvo acompañada por el cabeza de lista del BNG por A Coruña, Néstor Rego. Pontón sostuvo que apoyar al Bloque permitirá que Galicia “se faga respectar e se faga valer” y frene la discriminación de las fuerzas estatales. Entre sus reivindicaciones citó que la energía genere riqueza en Galicia y que el territorio no sea “a colonia enerxética de Madrid”.

Por la educación pública

Por su parte, el PSdeG advirtió ayer que en las elecciones también estará en juego la continuidad de un Gobierno como el de Pedro Sánchez, que “defenda” la educación pública, frente a una coalición de PP y Vox que “privilexie” la enseñanza privada.

Los socialistas gallegos trasladaron este mensaje durante un acto de reparto de información electoral en el Campus Sur de Santiago, en el que participaron la secretaria de Organización, Lara Méndez, y los candidatos al Senado Sindo Guinarte y al Congreso Ana Alvite. Guinarte destacó las medidas del Ejecutivo en defensa de una educación pública de calidad.