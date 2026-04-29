Rueda ve la legislatura "ingobernable": "Lo único que mueve al Gobierno es el proyecto de supervivencia de Sánchez"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha calificado la legislatura de “ingobernable” y ha sostenido que “lo único que mueve al Gobierno es el proyecto personal de supervivencia” de Pedro Sánchez. Rueda se ha pronunciado de este modo al ser preguntado en O Vicedo (Lugo) por la caída del decreto sobre los alquileres en el Congreso y las tensiones entre el Ejecutivo estatal y el PNV.

Al respecto, ha sostenido que en las votaciones del martes se ha podido ver el “panorama general de un gobierno” que, entre otras cuestiones, volvió a mentir respecto de la aprobación de los presupuestos. “España va a ser prácticamente el único país de Europa que va a seguir sin presupuestos ni ninguna perspectiva de tenerlos”, ha afirmado.

Además, ha dicho que se volvió a ver una “legislatura ingobernable”, donde los socios de gobierno y los que apoyan “se chantajean, se traicionan a última hora y se intentan dejar en ridículo”, una situación que, según ha afirmado, al final “la pagan los españoles y, por tanto, los gallegos”.

Asimismo, ha criticado que en temas tan serios como la vivienda lo único que se observe sean discusiones ideológicas, pero “ninguna construcción” para facilitar el acceso a la vivienda ni seguridad jurídica para los propietarios, sino “todo lo contrario”. “Ahora se crea un barullo jurídico que nadie sabe por dónde hay que salir”, ha afirmado.

Tras insistir en que así no se puede seguir, ha considerado que lo único que mueve al Gobierno es el “proyecto personal de supervivencia del presidente”, que, a su juicio, cada día es más evidente. “Yo me pregunto si un país de casi 50 millones de personas tiene que estar sometido a la supervivencia política de una sola persona”, ha señalado.