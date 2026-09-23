Sanidade cifra en casi 270.000 los actos médicos suspendidos en Galicia y responsabiliza a Pedro Sánchez

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha lamentado que la huelga indefinida convocada contra el Estatuto Marco a partir del 28 de octubre "aumentará la incerteza" para quienes "esperan una cirugía o un diagnóstico" y ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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En respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Popular en la sesión plenaria celebrada este miércoles en el Pazo do Hórreo, el responsable autonómico ha cifrado en "casi 270.000" los actos médicos suspendidos desde el mes de diciembre en Galicia como consecuencia de los diferentes paros del personal médico contra el Estatuto Marco.

"Sin médicos no hay sanidad. Legislar en contra de quien se va a ver afectado es estar abocados al fracaso", ha censurado Gómez Caamaño, que ha advertido de que si los paros se hacen indefinidos "la presión sobre las listas de espera se agravará", aunque ha garantizado "la atención urgente".

Asimismo, ha criticado que el Gobierno anunciase "un real decreto para revisar el maquillaje de las listas de espera". Para el conselleiro, estas afirmaciones "son inaceptables" al considerar que "siembran sospechas sobre las administraciones autonómicas".

Mejoras de accesibilidad en el IES Frei Martín Sarmiento

Por otro lado, la diputada del PSdeG, Paloma Castro, ha exigido al conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, mejoras en las instalaciones del IES Frei Martín Sarmiento, en Pontevedra.

Entre otras cosas, la parlamentaria socialista ha denunciado que el centro educativo no cuenta con ascensor y ha reclamado un plan integral urgente para reformar y modernizar la infraestructura.

En su respuesta, el titular de Educación, tras criticar la "falta de compromisos" del PSOE, ha asegurado que el departamento autonómico ya había planteado la mejora en la accesibilidad en el centro, para lo que se cuenta con "un presupuesto de unos 250.000 euros". Así, según ha expuesto en el hemiciclo, la Consellería ya está redactando el proyecto para ejecutarlo.