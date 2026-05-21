El plan estatal amplía los medios materiales contra los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves en la Base Aérea de Torrejón el que ha definido como “el mayor despliegue del Estado para una campaña de incendios”. Acompañado por las ministras Sara Aagesen y Margarita Robles, Sánchez ha reclamado un “gran pacto nacional frente a la emergencia climática”, rescatando el histórico lema de los años 80 “Todos contra el fuego”.

El jefe del Ejecutivo ha defendido la necesidad de una gestión forestal con visión estratégica y mirada de largo plazo, apelando a la coordinación entre administraciones porque “el fuego no entiende de colores políticos”. Ha insistido en que invertir en prevención salva vidas y hogares, pidiendo escuchar a la ciencia para anticiparse a una amenaza que cada año llega antes y es “más agresiva”.

El dispositivo para esta campaña contará con 15 aviones anfibios, cuatro nuevos helicópteros Chinook y dos Cougar, además de drones y sistemas avanzados de vigilancia. La campaña, que se desarrollará entre el 1 de junio y el 30 de octubre, implicará a la UME —con 32 módulos de lucha contra el fuego repartidos por toda España— y al 43 Grupo del Ejército del Aire, que mantendrá hasta 10 aeronaves desplegadas.

Sánchez también ha puesto el foco en la concienciación ciudadana, mencionando un plan de formación en emergencias para 8 millones de estudiantes. Asimismo, ha anunciado mejoras laborales para las brigadas forestales BRIF y ha recordado que el pasado verano ardieron 350.000 hectáreas en España. El presidente ha subrayado que la única respuesta eficaz es la cooperación institucional y ha criticado los recortes en prevención, defendiendo la necesidad de una planificación estable frente a una emergencia climática que obliga a reforzar la capacidad de reacción.