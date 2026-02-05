Marco Antonio Fernández, ourensano: cuando ayudar a los demás es la mejor terapia para el cáncer

El tumor de pulmón es uno de los que mayor incidencia presenta en toda la provincia de Ourense y uno de los que más preocupan a la población. Marco Antonio Fernández Díaz recibió la noticia de que tenía la enfermedad hace casi cinco años y, tras un período de asimilación, ahora uno de sus principales objetivos es ayudar mediante la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc) a otras personas enfermas, siendo su gran baza para su lucha particular.

“Gracias al corazón me descubrieron el cáncer”, explicó Fernández. Sufría de arritmias y en un TAC rutinario le detectaron una mancha en el pulmón, derivándolo al neumólogo, que le confirmó la noticia que nadie quiere escuchar: “Es muy difícil de explicar, es una sensación muy extraña, un montón de ideas que se pasan por la cabeza”.

La detección fue rápida, y el tumor estaba localizado, por lo que el paciente en poco más de un mes ya estaba operado, pero confesó que la etapa posterior fue dura y lo pasó muy mal durante un año. “Me veía mal físicamente, me veía mal psicológicamente, me veía mal de todas formas”, indicó Fernández, que sacó fuerzas al sentir que estaba machacando a su familia: “Sentir que tienes que ser tú el que ayude, no que te ayuden a ti, pensé voy a ayudarlos yo a ellos, eso te da una fuerza tremenda”.

Terapia de grupo

Un día de paseo, Marco Antonio se encontró con lo que más necesitaba, la Aecc. Entró en la sede para informarse y de inmediato ya se postuló como voluntario. “A mí me gustaría, no que me atendáis a mí, sino poder colaborar, me veo capacitado para poder ayudar un poquito a los demás a sobrellevar la enfermedad”, expresó a su llegada, dejando claro su filosofía vital: “He pecado más de ayudar a los demás que ayudarme a mí mismo durante toda la vida y eso es importante”.

La clave del éxito de la asociación es contar con este tipo de perfiles, como el de Fernández Díaz, ya que puden trasmitir mejor el mensaje de la lucha contra la enfermedad al haberla vivido en sus carnes. “Del voluntariado, la mayoría somos enfermos, que estamos colaborando, y podemos transmitir nuestras experiencias, que hay esperanza”, manifestó el miembro de la Aecc.

La suma de voluntarios ya asciende a 250 en toda la provincia, según confirmó la gerente de la Aecc en Ourense Judit Vega, que también indicó que la organización ya atiende a unos 800 pacientes. “Respecto a 2024 son casi 200 personas más entre familiares y enfermos”, señaló Vega, que confirmó que está en marcha un plan que pretende “llegar a todos los sitios”. Para la gerente “el código postal no puede ser un hándicap para cuidar mejor a las personas”.

