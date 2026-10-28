Estos son los altos precios que se han pagado en la subasta de objetos usados por los Franco en el Pazo de Meirás

La subasta de los objetos retirados del Pazo de Meirás por la familia Franco se celebra en Madrid, con piezas que han alcanzado precios muy superiores a los de salida.

La subasta de los objetos que la familia Franco retiró del Pazo de Meirás ha dejado precios muy superiores a los de salida en numerosos lotes. Durante una jornada de más de seis horas celebrada este martes en la sala Magna Art Auctions de Madrid, una fotografía familiar del dictador se vendió por 2.250 euros, un tapiz con el escudo franquista alcanzó los 9.000 euros y un cuadro dedicado a su hija Carmen Franco llegó a los 6.000 euros.

En total, se adjudicaron 250 lotes por un importe de 247.500 euros, aunque la subasta continuará este miércoles porque no hubo tiempo para sacar a la venta todos los objetos del catálogo, compuesto por 689 bienes. La puja ha reunido muebles, porcelanas, lámparas, cuadros, relojes y artículos religiosos que formaban parte de la residencia de verano del dictador en Sada, en A Coruña.

Uno de los objetos que más multiplicó su valor fue un cuadro de Isabel de Cubas y Gerdtzen, condesa de Morata de Jalón, que representa el Pazo de Meirás y lleva una dedicatoria dirigida a Carmen Franco. La obra partía de un precio de 50 euros y se adjudicó por 6.000, es decir, 120 veces su tasación inicial.

También despertó un notable interés una fotografía familiar coloreada, de 53 por 45 centímetros, en la que aparecen Francisco Franco, su esposa, Carmen Polo, y su hija. El lote salió a subasta por 80 euros y terminó vendiéndose por 2.250 euros.

Un tapiz por 9.000 euros y una jarra por 10.000

Entre los objetos que alcanzaron precios más elevados destaca un tapiz con el escudo franquista. Tras una disputa entre un comprador telefónico y otro que participaba desde el extranjero, la pieza se adjudicó por 9.000 euros, frente a los 850 euros de salida.

Aún más alto fue el precio de una jarra de pico de cerámica esmaltada de Talavera de la Reina, que pasó de una tasación inicial de 350 euros a 10.000 euros. Por su parte, una pareja de pequeños leones decorativos de porcelana azul se vendió por 3.500 euros, diez veces su precio de partida.

También se pagaron 5.000 euros por una pareja de figuras decorativas de madera que representan a dos "niños mártires", cuyo precio inicial era de 120 euros. En el apartado artístico, un óleo de San Francisco atribuido al círculo de Luis Tristán alcanzó los 6.000 euros, mientras que un cuadro de Santa Teresa del siglo XVII se adjudicó por 4.000 euros.

La puja incluyó asimismo objetos procedentes de la capilla y de distintas estancias del pazo. Las vestimentas litúrgicas se vendieron por importes de entre 600 y 800 euros, mientras que una lámpara de hierro forjado que colgaba de la biblioteca alcanzó los 2.000 euros.

La subasta continúa este miércoles

Los objetos forman parte de los 689 lotes que los herederos de Franco pusieron a la venta tras retirarlos del Pazo de Meirás el pasado verano. La subasta se celebra después de que la familia encargase la operación a Magna Art Auctions, con posibilidad de pujar presencialmente, por teléfono y a través de internet.

La venta ha suscitado críticas de asociaciones memorialistas, que reclaman comprobar si entre los bienes hay piezas que puedan considerarse de titularidad pública. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña ha pedido a las administraciones que verifiquen la situación legal de los objetos.

El Pazo de Meirás es de titularidad pública desde 2020, después de que la Justicia ordenase su devolución al Estado. La subasta de los bienes que permanecían en la residencia continúa este miércoles, con numerosos lotes todavía pendientes de adjudicación.