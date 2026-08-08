Estas son las medidas acordadas por la Xunta, CEG y UGT para reducir las bajas laborales

Las medidas acordadas por la Xunta, CEG y UGT para reducir las bajas laborales

La Xunta de Galicia, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y el sindicato UGT-Galicia han firmado un plan pionero para regular la gestión de las bajas laborales en Galicia y reducir las cifras de absentismo laboral. Este acuerdo estratégico, centrado en la incapacidad temporal por contingencias comunes y la prevención de riesgos, sienta las bases para agilizar los procesos de la Seguridad Social, promover el bienestar laboral y proteger los derechos de la población trabajadora.

La iniciativa iniciará ahora su tramitación administrativa y asignación presupuestaria con la previsión de ser aprobada por el Consello da Xunta en el mes de septiembre. Entre las principales novedades destaca que Galicia se convertirá en la primera comunidad autónoma en implementar un protocolo de reincorporación saludable al puesto de trabajo tras una baja laboral prolongada, con el objetivo de prevenir recaídas. Asimismo, el texto contempla el refuerzo del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) y la puesta en marcha de la Estrategia de Bienestar Laboral.

Batería de medidas