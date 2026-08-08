Estas son las medidas acordadas por la Xunta, CEG y UGT para reducir las bajas laborales
BATERÍA DE MEDIDAS
Xunta de Galicia, CEG y UGT-Galicia acuerdan un plan integral para gestionar las bajas laborales, reforzar la prevención e impulsar la reincorporación saludable al trabajo.
La Xunta de Galicia, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y el sindicato UGT-Galicia han firmado un plan pionero para regular la gestión de las bajas laborales en Galicia y reducir las cifras de absentismo laboral. Este acuerdo estratégico, centrado en la incapacidad temporal por contingencias comunes y la prevención de riesgos, sienta las bases para agilizar los procesos de la Seguridad Social, promover el bienestar laboral y proteger los derechos de la población trabajadora.
La iniciativa iniciará ahora su tramitación administrativa y asignación presupuestaria con la previsión de ser aprobada por el Consello da Xunta en el mes de septiembre. Entre las principales novedades destaca que Galicia se convertirá en la primera comunidad autónoma en implementar un protocolo de reincorporación saludable al puesto de trabajo tras una baja laboral prolongada, con el objetivo de prevenir recaídas. Asimismo, el texto contempla el refuerzo del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) y la puesta en marcha de la Estrategia de Bienestar Laboral.
Batería de medidas
- Prevención y bienestar laboral: Refuerzo de la prevención y de las condiciones de trabajo para favorecer entornos laborales más seguros y saludables.
- Creación/implantación de unidades especializadas en trastornos musculoesqueléticos.
- Actuaciones específicas en materia de salud mental.
- Desarrollo de circuitos de recuperación funcional.
- Refuerzo de la Atención Primaria.
- Mejora de la coordinación entre las administraciones y agentes implicados en la gestión de las incapacidades temporales.
- Implicación de los distintos actores —Administración, empresas, trabajadores y sistema sanitario— en una gestión más eficiente de las incapacidades temporales.
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