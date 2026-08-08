Xose A. Perozo

Xose A. Perozo

Soño dun día de verán

Publicado: 08 ago 2026 - 09:10
La Región

Cando amencen os días de calor eu escapo ao monte. Hai anos comprei unha casiña de pedra abandonada polos herdeiros dun matrimonio ancián, falecidos antes de que a aldea caese no esquecemento. Hoxe é un refuxio cómodo, agradable e silencioso abrazado pola natureza viva e puxante. Está na cima do lugar, ao cabo dunha costa pola que o coche familiar sofre para culminar o carreiro. Rodéannos un bosque de carballos silenciosos e unha fraga dentro da cal identifico algúns olmos, dúas nogueiras, un piñeiro foráneo, cinco castiñeiros, abundantes acivros, freixos e amieiros na zona máis frondosa. Chegando á beira do río aséntanse fermosos bidueiros. Por fortuna a miña paisaxe escapou dos eucaliptos e piñeirais madeireiros. O río rodea a parte baixa do monte e refresca o ambiente cando o sol castiga en demasía e, mesmo, bendicímolo como devasa contra o lume.

-Non te fíes –dime Ramón ao pasar co seu rabaño de ovellas e cabras camiño do arboredo para que os animais se nutran de herbas e sombra-. Se en tódolos bosques vivisen cabras non habería incendios.

O cabreiro mostra unha idade indefinida. É maior, moi maior, e nalgunha ocasión sospeitei que se trata dun defunto deses que permanecen pegados á terra que lles viu nacer e morrer. As súas sentenzas resultan acertadas e o bosque que rodea a casa de pedra permanece libre de maleza grazas ao gando. A poda corre pola miña conta e na primavera e outono cumpro retirando as pólas secas.

Hoxe, como todos os amenceres de verán, os meus baixaron ao mar. Non lles importou nin ver o ceo encapotado nin a masificación das praias. Eu respiro o aire puro da brisa. Ao pouco de quedar só acudiron os meus amigos os pardais. É unha gozada velos bailar ao redor do alpiste e as faragullas de pan coas que premio o seu amor pola liberdade e o afán empregado en librarme dos mosquitos zoadores. Si, teño amizade con eles, saben do meu amor e nunca foxen da miña presenza. Con todo, nada máis aparecer algunha gaivota, abandonan o banquete, téñenlles tanto desapego coma eu. Nelas vexo a reencarnación das celestinas literarias. Son mentireiras e traizoeiras. Non quero que veñan de visita nin que se posen no tellado tomando posesión do territorio. Pero bo! Tamén teñen dereito á paz do monte, aínda que non sexa o seu hábitat mariño do que escapan.

A verdade é que todos estes veciños meus fanme compañía, incluíndo o puñado de lobos que se trasladaron desde a serra porque este lugar é máis seguro

O día vai pasando e sentado na hamaca contemplo o horizonte perdido máis aló da fronteira do país veciño. Entre os meus ollos e a franxa de ceo debuxada polo sol transparente, a autoestrada semella unha cremalleira aberta entre dous mundos ou, talvez, unha ferida contaminante. Aos marxes da cinta gris comparten rectángulos, e outras figuras xeométricas coloristas, os sementados verdes, as terras de secaño, os arboredos e as casas como grans de millo ou puñados de fariña agardando por unhas galiñas que nunca acudirán ás súas chamadas. Case aos meus pés vai o río ancho e tranquilo, hoxe é máis verdoso que azul pero sei que as súas augas peregrinas son transparentes e frescas porque baixan camiñando desde as serras afastadas onde este inverno caeu moita neve.

Xa están aquí! Uns coellos acudiron a saudarme, son simpáticos e saben que algunha vez os premio con cenorias. Hoxe esquecín compralas pero quedaron un bo anaco a charlar coas pegas, quen sempre en parellas presumen de ser as banqueiras do bosque e eu doulles a razón porque non hai obxecto brillante que non atrapen coma se fosen moedas de prata. Adoito enganalas con bólas de papel de aluminio. Onte dixéronme que están postas a mal co falcón peregrino, quen a pasada primavera aniñou no canón do río e anda asoballando todo o val coma se fose seu. Temo que ás pegas só lles move a avaricia porque os merlos e outras aves están encantadas coas exhibicións aéreas do falcón.

A verdade é que todos estes veciños meus fanme compañía, incluíndo o puñado de lobos que se trasladaron desde a serra porque este lugar é máis seguro. Con eles concordan os xabarís, ultimamente moi afeccionados a baixar de compras aos supermercados da cidade, aínda que os raposos lles advirtan das trampas dos humanos. Comigo non adoitan establecer disputas e de cando en vez máis aló do muro prémiolles con refugallos de carne fresca. Co luscofusco un verderolo tivo a ousadía de peteirar na mesa e non dubidou en avisar de que os mouchos e as perdices andan con sustos porque cada vez na nosa contorna hai máis corzos, gamos, cervos e donicelas. Convénzoa de que debemos convivir en paz pois o bosque é vida para todos. Porén nestas pasou unha aguia real e o paxariño puxo fin á conversa. Foi xusto o momento no que tamén una bandada de pombas anunciou a noite.

Os meus regresaron con cheiro a salitre, queixándose do bulicio xunto ao mar e moi alterados. Puxeron a tele e a realidade entrou na casa. A miña compañeira apremou para abandonar o monte. Un incendio está a dous pasos, dixo. Asegurou que Galicia e todo o país arden polos catro costados. En Andalucía os mortos e desaparecidos cóntanse por decenas. Preguntou intranquila:

-Non cheiras o fume? ¿Non ves o ceo cincento? Que fixeches todo o día nesta maldita soidade?

-Soñar, paréceche pouco?

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