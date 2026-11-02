Casi un tercio de los diputados gallegos en el Congreso no repetirán escaño

Casi un tercio de los diputados gallegos que concluyeron la legislatura en el Congreso no optarán a repetir escaño al no haber sido incluidos en las listas de sus formaciones a la Cámara Baja para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Una vez publicadas las listas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), siete de los 23 parlamentarios gallegos que han estado en el Congreso hasta que Pedro Sánchez disolvió las Cortes en octubre no han sido incluidos en las listas electorales de este año.

La mayoría son del PSdeG, un total de cinco -María Montserrat García Chavarría y Diego Taibo Monelos (A Coruña); Luis Antonio Gómez Piña y Modesto Pose (Pontevedra) y Margarita Martín (Ourense)-. Por parte del PPdeG no repite en la papeleta a la Cámara Baja Marta González y tampoco volverá al Palacio de Carrera de San Jerónimo tras las elecciones del 29 de noviembre el diputado de Sumar Manuel Lago (A Coruña).

Lista de Madrid

Sí parte con opciones Verónica Martínez Barbero, pero en esta ocasión concurre en la lista de Madrid y no por la de Pontevedra, como había hecho en 2023. Cabe destacar que en la provincia de Lugo, donde hace tres años salieron elegidos tres diputados del PP y uno del PSOE, podrían repetir los mismos que acabaron la legislatura, ya que estos diputados vuelven a ocupar puestos de salida Francisco Conde, Cristina Abades y Jaime de Olano (PP); y Patricia Otero (PSOE), que sustituyó al ahora líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, cuando dimitió para encabezar la lista al Parlamento de Galicia.

En el Senado, por A Coruña no volverán ninguno de los tres senadores electos del PPdeG en los pasados comicios, aunque sí está en la lista José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol y senador por designación autonómica la pasada legislatura. También ocupa un puesto en la lista popular Marta González -hasta ahora diputada- y Adrián Pardo. En Lugo, se cae de la candidatura José Manuel Balseiro y en Ourense también lo hace Francisco José Fernández y María del Carmen Leyte, mientras que en Pontevedra no volverá Pepa Pardo.