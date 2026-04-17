Más trenes y más plazas para Ourense: Renfe prepara un refuerzo del servicio en Galicia

Trenes de Renfe en la estación de Ourense en una imagen de archivo.

Renfe prepara un refuerzo del servicio ferroviario en Galicia que también beneficiará a las conexiones con Ourense, con el objetivo de mejorar la movilidad y absorber el aumento de la demanda en el Eje Atlántico.

El denominado “Plan Galicia” prevé un incremento del 24% en las plazas de los trenes de Media Distancia que conectan Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña, mediante la incorporación de convoyes de mayor capacidad y nuevas frecuencias en horas punta.

En el caso de Ourense, el plan contempla mejoras en los servicios Avant que enlazan la ciudad con Santiago y A Coruña, con unas 300 plazas adicionales al día, lo que supone un aumento aproximado del 6%. Este refuerzo se logrará mediante la optimización de trenes AVE, Alvia y Avlo, sin necesidad de ampliar infraestructura.

La medida busca dar respuesta al crecimiento del número de viajeros en los desplazamientos laborales y académicos, especialmente en las franjas de mayor demanda, con la introducción de trenes más grandes y una mejor distribución de los horarios.

Renfe estudia además la incorporación de nuevas frecuencias en horas punta, con el objetivo de reforzar la regularidad del servicio y mejorar la capacidad del sistema ferroviario gallego antes de que finalice el año.