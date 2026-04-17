Más trenes y más plazas para Ourense: Renfe prepara un refuerzo del servicio en Galicia
MEJORA FERROVIARIA
El “Plan Galicia” de Renfe prevé aumentar un 24% las plazas en Media Distancia y reforzar los servicios Avant, incluyendo mejoras en las conexiones de Ourense con Santiago y A Coruña mediante más capacidad y nuevas frecuencias en horas punta
Renfe prepara un refuerzo del servicio ferroviario en Galicia que también beneficiará a las conexiones con Ourense, con el objetivo de mejorar la movilidad y absorber el aumento de la demanda en el Eje Atlántico.
El denominado “Plan Galicia” prevé un incremento del 24% en las plazas de los trenes de Media Distancia que conectan Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña, mediante la incorporación de convoyes de mayor capacidad y nuevas frecuencias en horas punta.
En el caso de Ourense, el plan contempla mejoras en los servicios Avant que enlazan la ciudad con Santiago y A Coruña, con unas 300 plazas adicionales al día, lo que supone un aumento aproximado del 6%. Este refuerzo se logrará mediante la optimización de trenes AVE, Alvia y Avlo, sin necesidad de ampliar infraestructura.
La medida busca dar respuesta al crecimiento del número de viajeros en los desplazamientos laborales y académicos, especialmente en las franjas de mayor demanda, con la introducción de trenes más grandes y una mejor distribución de los horarios.
Renfe estudia además la incorporación de nuevas frecuencias en horas punta, con el objetivo de reforzar la regularidad del servicio y mejorar la capacidad del sistema ferroviario gallego antes de que finalice el año.
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