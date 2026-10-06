Vídeo | Tres detenidos en Arteixo por el intento de homicidio de un hombre apuñalado en un bar

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Arteixo, ha detenido a tres personas e investiga a otras dos por su presunta relación con la agresión a un hombre que recibió cuatro puñaladas en un establecimiento hostelero de Arteixo el pasado 21 de septiembre.

Los hechos se produjeron durante una discusión relacionada con una deuda económica pendiente. Según la investigación, una pareja se abalanzó sobre la víctima. Mientras el hombre la inmovilizaba, la mujer le habría asestado cuatro puñaladas con una navaja de grandes dimensiones, provocándole una grave perforación pulmonar que obligó a su ingreso en la UCI del CHUAC.

Tras la agresión, la víctima pidió ayuda a las personas que se encontraban en el local, pero, según la Guardia Civil, no recibió auxilio. El hombre tuvo que abandonar el establecimiento por sus propios medios y caminar hasta las proximidades de su domicilio, donde fue atendido por sus familiares, que alertaron a los servicios de emergencia.

Tres detenidos y dos investigados

La Guardia Civil tomó declaración a la víctima en el hospital e inició una investigación que llevó, el 30 de septiembre, a la detención de los dos presuntos autores materiales de la agresión.

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También fue detenido un tercer hombre por un supuesto delito de encubrimiento, al haber facilitado presuntamente la huida de la pareja en su vehículo y colaborado en la ocultación del arma utilizada. La Guardia Civil constató además que la mujer tenía vigente una prohibición judicial de tenencia y uso de armas, que habría quebrantado durante la agresión.

Posteriormente, dos personas más pasaron a estar investigadas por un supuesto delito de omisión del deber de socorro, por no auxiliar a la víctima ni alertar a los servicios de emergencia.

Las diligencias fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de A Coruña. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de los dos presuntos autores materiales y libertad con medidas cautelares para el investigado por encubrimiento.