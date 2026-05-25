Vigo tiene una cita sin precedentes en la ciudad en sus 49 años de historia

El desarrollo del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo es un evento sin precedente en sus 49 años de historia. Comenzó a realizarse en Madrid en el año 1977 como una celebración castrense para mostrar a la sociedad la fuerza de su ejército, coincidiendo con la celebración de San Fernando (paradigma de todo militar). Aunque, realmente, esta cita tenía una predecesora, que desapareció: el Día de la Victoria, una exhibición militar en honores al dictador Francisco Franco y que desapareció con su muerte. Al celebrarse el Día de la Fiesta Nacional (12 de octubre) siempre en Madrid, se decidió que la exhibición de las Fuerzas Armadas pudiese ser en otra ciudad diferente.

Tuvo paso por Galicia en hasta tres ocasiones. Todas, en A Coruña. En 1985, 1998 y 2005. Aunque realmente pasó por toda la geografía española. Desde Tenerife, el año pasado o Gijón, en 2024, hasta por ciudades de menor peso habitacional como Logroño (2018) o Badajoz (2010). Como curiosidad, en el año 2002, el Día de las Fuerzas Armadas se celebró en Kosovo. En esa época, territorio yugoslavo.