La Xunta publicará este miércoles en el DOG ayudas de más de un millón de euros para atraer talento emprendedor retornado

La Xunta de Galicia reforzará esta año su apuesta por la atracción de talento emprendedor de las personas emigrantes retornadas con una nueva convocatoria de ayudas dotada con más de un millón de euros, destinada a apoyar alrededor de 150 proyectos empresariales. La convocatoria se publicará este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y se abrirá el plazo de solicitudes el 9 de febrero, con aportaciones que van de 6.000 a 10.000 euros, en función del perfil de la persona solicitante y de la localización del proyecto.

Estas ayudas se enmarcan en la Estratexia Galicia Retorna y en la Estrategia de emprendimiento ligado al territorio, y tienen como objetivo facilitar el autoempleo como vía de retorno, con especial atención al medio rural y al emprendimiento femenino. Desde su puesta en marcha en 2013, el programa ha respaldado más de 1.000 iniciativas en unos 200 ayuntamientos gallegos, promovidas por personas con una edad media de 41 años y procedentes de más de 40 países, entre ellos Suiza, Reino Unido, Alemania, Argentina o Cuba.

Las ayudas de la Xunta para 2026 permitirán sufragar los gastos iniciales de puesta en marcha de negocios impulsados por personas gallegas retornadas, ya hayan nacido en Galicia o en los países de destino. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026.

Este programa se complementa con otras líneas de apoyo al retorno, como las ayudas extraordinarias, los programas de empleo por cuenta ajena como Retorna Cualifica Emprego, las becas BEME o el acompañamiento de las Oficinas de Retorno, además del trabajo de la Red de polos de emprendimiento, que ya ha atendido cerca de 300 iniciativas de personas retornadas en toda Galicia.