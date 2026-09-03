La Xunta concede 405 subvenciones a futuros camioneros y autobuseros para paliar la falta de conductores

La Xunta de Galicia ha concedido 405 nuevas ayudas para realizar cursos dirigidos a la obtención del certificado de aptitud profesional (CAP) acreditativo de la cualificación inicial, ampliación o promoción, así como para la obtención de los permisos de conducción de las clases C y D, facilitando la incorporación de profesionales al mercado laboral.

La suma total de las cuantías asciende a más de 438.000 euros, según recoge este jueves el Diario Oficial de Galicia (DOG). Se trata de subvenciones concedidas entre el 20 de febrero y el 6 de mayo, en el marco de la convocatoria activada en agosto de 2025.

Con esta medida, la Xunta busca facilitar la inserción de conductores profesionales en el mercado de trabajo y, según ha explicado el Ejecutivo gallego en un comunicado, dar respuesta a las demandas del sector del transporte de mercancías y de viajeros por carretera, afectado por la carencia de personal que cumpla con los requisitos legales exigidos.

Para ello, la administración autonómica implantó dos líneas de ayuda que se pudieron solicitar tanto de forma independiente como acumulativa. Por un lado, se subvencionan los cursos superados con la cualificación de apto para la obtención del certificado de aptitud profesional (CAP) en sus distintas modalidades para el transporte de mercancías o viajeros. Por otro lado, la segunda línea financia la obtención de las licencias de conducción de las categorías C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 y D1+E.