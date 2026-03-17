La Xunta anuncia un fondo de promoción turística para captar nuevas rutas en los aeropuertos gallegos

La Xunta impulsará la creación de un fondo económico de promoción turística destinado a captar nuevas rutas en los tres aeropuertos gallegos, en colaboración con Aena, los ayuntamientos y las diputaciones, a las que ha invitado a hacer aportaciones económicas a este montante, que se repartirá por igual entre los tres aeródromos y a cada ruta.

Así lo ha anunciado el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras la segunda reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria, que ha acogido el Rosalía de Castro de Santiago y de la que los participantes han salido satisfechos por los avances alcanzados.

El pasado mes de noviembre se celebraba la primera reunión de este Comité de Coordinación, de la que derivaron, a su vez, reuniones técnicas en cada uno de los aeropuertos que se desarrollaron entre los meses de diciembre y enero. Estas reuniones técnicas han sido abordadas en conjunto en el encuentro de este martes, con la vista puesta en "ayudar a conseguir nuevos destinos para Galicia", ha dicho Calvo.

Partiendo del análisis de Aena, que realizó un estudio de casos de negocio para nuevas rutas, la Xunta se ha comprometido a "colaborar con todas las instituciones" y con Aena en la puesta en marcha de medidas directas para "conseguir nuevos destinos en los tres aeropuertos", que permitan reactivar los datos de pasajeros, muy afectados en los últimos meses por la marcha de Ryanair.

"Lo que estamos dispuestos es a tener un fondo, una bolsa, que irá destinada a la captación de nuevos vuelos o de nuevos destinos en los tres aeropuertos, con la misma cantidad para cada aeropuerto y la misma cantidad para cada destino", ha dicho Calvo, que ha vinculado esta aportación de la Xunta a los 13 millones de euros que se dedican para la promoción de Galicia en destino.

La aportación, no obstante, no irá a "pagar a aerolíneas", si no a fomentar su implantación a través de acuerdos de promoción turística en destino, que permitan hacer más atractiva para las compañías la Comunidad y las tres ciudades con aeropuerto.

La idea base, sin marcar como tal un límite, es la de incorporar al menos dos nuevas rutas desde cada aeródromo. Sin embargo, la cantidad que tendría este fondo --y los destinos concretos-- no está determinada, dado que dependerá de la aportación que a él puedan hacer la propia Aena, así como las Diputaciones y ayuntamientos. Esta cuestión, ha dicho Calvo, se abordará en una próxima reunión, que se fijará en unas semanas.

Una "carrera de fondo"

En la misma línea, el director de datos y mercado aeronáutico de Aena, Ignacio Biosca, ha señalado que "no se trata tanto de definir una cantidad necesaria" de dinero, si no de apoyar "casos de negocio" que ha trabajado Aena como idóneos para Galicia, aunque ha rechazado desvelar los destinos concretos que se estarían buscando. "Esto no es un sprint, no es una carrera de 100 metros, si no que es una carrera de fondo, y si vamos todos juntos, seguro que conseguimos mejores resultados", ha dicho.

Con este fondo, ha dicho, se "complementaría" la rentabilidad o interés de una compañía aérea con "las cantidades que cada institución pueda aportar" y, además, los incentivos de Aena, con la idea de que "cada uno de los aeropuertos sea lo más atractivo posible".

El director de datos y mercado aeronáutico de Aena ha asegurado que hay conversaciones con varias compañías y que "tienen interés en volar a Galicia". Confían, en las próximas semanas, poder plantearles un proyecto con la aportación de cada institución y avanzar en nuevos enlaces.

Aunque no se fijan por el momento objetivos concretos, Ignacio Biosca ha hablado de algunas rutas europeas con "un atractivo indudable", como es el caso de Londres, Milán, Roma o París, aunque la orientación será "un trabajo interno del grupo" en futuros encuentros y por el momento se descarta la especialización de los aeropuertos.

Rutas rentables

El objetivo que se han fijado los participantes, ha ahondado Diego Calvo, es "hacer que, una vez que se consigue un destino, esos vuelos sean rentables económicamente en el tiempo". "No se trata de que venga única y exclusivamente porque alguien te están financiando una parte del coste, si no que sea rentable", ha apuntado Calvo. Para esta rentabilidad, ha añadido, se apuesta "por una orientación a la promoción".

Esa promoción, ha destacado, podrá hacerse a través de Turismo de Galicia o, "si se siente más cómodos", cada ayuntamiento "puede coordinar" sus labores de promoción. "Damos facilidades y colaboramos para que todo el mundo se sienta agusto y podamos sumar entre todos", ha zanjado.

"Con todo esto, se hace un paquete mucho más atractivo para las aerolíneas, para establecer un nuevo destino mucho más atractivo, porque las aportaciones y los incentivos se concentran y van a estar coordinados", ha dicho Diego Calvo, que ha visto "importante" este paso para "cambiar el paradigma de colaboración".

Coordinación de la Xunta

Ante los medios de comunicación también ha hablado la concejala de Turismo de Santiago, Miriam Louzao, que ha aplaudido que la Xunta "por fin haya decidido dar un paso adelante y asumir que tiene que colaborar con la captación de rutas aéreas".

"Nosotros llevamos mucho tiempo demandando que este es un trabajo que no tienen que hacer los ayuntamientos que tienen aeropuertos, sino que debe de hacerse un trabajo coordinado y que es la Xunta la que tiene que coordinar esta cuestión", ha dicho Louzao, que ha instado, no obstante, a esperar para ver "en qué va a quedar" en anuncio realizado este martes.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Santiago, ha añadido Louzao, tiene "reuniones permanentemente con las compañías" para abrir nuevas rutas de cara a la reapertura del Rosalía de Castro tras las obras en su pista que lo mantendrán cerrado unas semanas. "Esperamos que después de esa reapertura de pista, mejoren muchísimo los datos del aeropuerto, pero somos ambiciosas, no queremos parar ahí", ha añadido la concejala, que ha evitado concretar rutas en aras dela "confidencialidad" que piden las compañías.