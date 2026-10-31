Venezuela, rumbo a elecciones

De forma casi simultánea a las primeras declaraciones de la recién llegada a su país de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, la presidenta encargada por Donald Trump de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado la convocatoria de elecciones en Venezuela, con una autoridad electoral renovada. El anuncio de Delcy Rodríguez, sin embargo, está lleno de incógnitas, en primer lugar, porque no ha fijado una fecha para la realización de los comicios, y luego porque su pedigrí democrático se encuentra en el subsuelo. No obstante, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se ha comprometido con machado a que las elecciones se celebrarán en 2027.

Delcy Rodríguez que desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por el ejército norteamericano, y a medida que la influencia de Estados Unidos se ha ido haciendo más patente, se ha convertido en una suerte de dirigente democrática que ahora defiende con fervor la convivencia pacífica, el Estado de Derecho, que nadie sea detenido sin una orden judicial, la reconciliación y las garantías para la participación política, las mismas que ha negado durante la etapa bolivariana que llevaron a no reconocer el triunfo de Edmundo González, el candidato de la oposición venezolana, que tuvo que salir del país, mientras que María Corina Machado tuvo que marchar clandestinamente al exilio, hasta su vuelta el 25 de octubre.

Los halagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Delcy Rodríguez, han llevado a la presidenta encargada a considerarse la persona adecuada para dirigir la transición venezolana hacia una auténtica democracia, pero “desde dentro del sistema político imperante, el chavista”, lo que genera todo tipo de recelos ante las verdaderas intenciones democratizadoras antes y tras la celebración de elecciones libres, y dadas las posibles reticencias del establishment chavista y por su advertencia de que “nada de lo construido se pierde”.

Los halagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Delcy Rodríguez, han llevado a la presidenta encargada a considerarse la persona adecuada para dirigir la transición venezolana hacia una auténtica democracia

María Corina Machado, por su parte, está convencida de que la transición hacia la democracia “es irreversible”, y será organizada con urgencia dada la situación económica y social que vive el país, y para hacerlo pretende volver a levantar la misma red que puso en marcha para defender los resultados de las elecciones del 25 de julio de 2024, sobre las que Nicolás Maduro y su régimen fueron incapaces de mostrar las actas electorales que confirmaran su victoria ante María Corina Machado.

Sin que por el momento exista una posibilidad de contacto entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado, que ha tenido que soportar el ninguneo de Donald Trump. Es evidente que tarde o temprano, si se quiere llegar a una transición real, el gobierno chavista y la oposición democrática tienen que sentarse a negociar para que el proceso sea realmente libre y se comiencen a establecer un nuevo Tribunal Supremo y la autoridad electoral.