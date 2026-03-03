La Xunta lanza dos nuevas ayudas para mejorar recursos turísticos en el rural

Dos nuevas convocatorias de ayudas, que optimizarán, por un lado, los establecimientos de alojamiento y restauración, y permitirán, por el otro, mejorar los recursos turísticos de los municipios de menos de 10.000 habitantes fueron aprobadas ayer, en la reunión semanal del gobierno gallego. Turismo de Galicia destinará en su conjunto a estas dos órdenes de ayudas un total de 6,5 millones de euros. Los proyectos presentados podrán financiarse hasta un 60% del presupuesto, con un máximo de 60.000 euros.

En el caso de los concellos, entre las posibles actuaciones están las de embellecimiento de los accesos a los recursos turísticos, la recuperación y el tratamiento paisajístico del entorno, su iluminación ornamental, la adecuación de aparcamientos o la recuperación y creación de distintos elementos, así como la dotación de miradores. También podrán ser objeto de subvención otras actuaciones realizadas en los bienes declarados de interés cultural.

