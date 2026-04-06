La Xunta tiene un plan para reducir el abandono escolar y reforzar la educación temprana

El Consello de la Xunta aprobó ayer un paquete de medidas educativas destinadas a combatir el abandono escolar y reforzar el aprendizaje en etapas tempranas, con especial atención a los jóvenes y a la innovación en el aula. Entre los acuerdos destaca el programa Cualifica Talento, dirigido a jóvenes de 18 a 24 años sin el título de la ESO, y la ampliación del proyecto E-Dixgal en Educación Primaria.

Con el objetivo de reducir el abandono educativo temprano, especialmente entre varones e inmigrantes, la Xunta pondrá en marcha Cualifica Talento, según informó el conselleiro Román Rodríguez. Aunque la tasa de abandono en Galicia es del 10,4%, los hombres presentan un 13,5%, casi el doble que las mujeres (7,2%). El programa prevé llegar a unas 10.000 personas, comenzando con 2.000 el próximo curso.

Para ello, se crearán equipos de orientación especializados en las siete grandes áreas urbanas, que concentran el 32% de la población objetivo, con el fin de identificar y asesorar a los posibles beneficiarios. Además, se fomentará la matrícula en opciones adaptadas como la FP Básica Acelerada de grado medio, la Educación Secundaria y el Bachillerato para adultos en modalidad semipresencial.

En el caso de la población extranjera, se impulsará la formación en castellano y gallego a través de las escuelas oficiales de idiomas y centros de educación de adultos. Asimismo, se facilitarán procedimientos para acreditar competencias adquiridas mediante la experiencia laboral, potenciando la empleabilidad y el reconocimiento de conocimientos prácticos.

E-Dixital

En Educación Primaria, el programa E-Dixgal recibirá una inversión superior a 1,1 millones de euros para incorporar recursos impresos y material didáctico físico, equilibrando el uso de herramientas digitales y analógicas. La medida beneficiará a más de 25.000 alumnos de 5º y 6º de Primaria durante los próximos dos cursos.

Las aulas contarán con muebles contenedores que incluirán fichas didácticas de repaso y prácticas, así como elementos empíricos como lupas, termómetros, básculas, mapas, monedas y juegos educativos. El objetivo es favorecer el aprendizaje activo, la experimentación y el trabajo en equipo, combinando recursos tradicionales con metodologías digitales para reforzar el conocimiento y la motivación del alumnado.

Estas iniciativas buscan, en conjunto, mejorar la formación de los jóvenes gallegos, reducir la desigualdad educativa y promover métodos de enseñanza más inclusivos y efectivos. En este contexto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció la compra de nuevos materiales didácticos en papel para reforzar la enseñanza híbrida.

“Recordo que a implantación do modelo híbrido será progresiva, comezaremos por diferentes niveis educativos, iremos subindo e o obxectivo é beneficiar con este modelo a 25.000 alumnos e alumnas nos próximos dous anos”, indicó.

Cada mueble contenedor ofrecerá recursos didácticos identificados, organizados y con el número de copias suficientes para que el alumnado pueda trabajar en equipo en grupos de cinco alumnos como mínimo, añadió el presidente.

Universidad

El Consello de la Xunta aprobó además el decreto por el que se nombra rectora de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) a la profesora doctora Rosa María Crujeiras Casais. El nombramiento, tal y como recordó Rueda, se produce después de que ganara las elecciones al Rectorado el pasado 11 de marzo.

Rosa Crujeiras sucede en el cargo la Antonio López, rector desde 2018. Es la primera mujer en la historia de la Universidad en Galicia en asumir esta responsabilidad. El viernes tendrá lugar su toma de posesión en el Salón Noble del Colegio de Fonseca. El presidente de la Xunta agradeció al rector saliente, Antonio López, la labor desarrollada durante estos últimos ocho años, “cunha actitude sempre disposta ao diálogo e á suma de voluntades en prol do avance do sistema universitario”. Nacida en Artes (Ribeira) en 1978, Rosa Crujeiras es licenciada en Matemáticas y catedrática de Estadística.

Plan de excelencia de los mercados

El Plan de impulso de la Red de Mercados Excelentes de Galicia, dentro del Plan estratégico del comercio 2025-2030, busca fomentar la excelencia y la calidad de las plazas de abastos gallegas, con la meta de consolidar 25 espacios con este sello en 2030, según expresó ayer el Consello al aprobar una iniciativa que cuenta con una inversión autonómica inicial superior a 23 millones de euros hasta 2030 y contempla apoyos de hasta el 70 % para obras de reforma, mejora o modernización de las instalaciones. Para acceder a estas ayudas, los ayuntamientos deberán asumir al menos el 30 % del coste de las obras. Los mercados que aspiren al sello deberán cumplir varios requisitos: disponer de una ordenanza municipal actualizada, estar situados en zonas comerciales céntricas con inmuebles de valor patrimonial, contar con un diagnóstico que identifique las mejoras necesarias y presentar un proyecto de reforma.