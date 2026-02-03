Supones que conoces a aquella pareja con la habitualmente coincides a la hora del café y que no dejan de comentarte que se llevan fenomenal. “Nunca nos enfadamos”. Y al tiempo, “nos hemos divorciado, pero de buen rollo”. Te quedas extrañado.

Pues eso es lo que nos pasa con el COB. Algo falla. Pues aunque desde el club se reafirman en la creencia de que “el equipo sigue compitiendo” y siendo cierto que ante Fuenlabrada lo hizo, hasta donde el corazón, acierto de Isaac Vázquez, unos minutos inspirados de Rafa Lisboa, lo permitieron, son muchos los cobistas que se preguntaban cosas a la salida del Pazo. ¿Habéis visto la regresión de Gabe Kalscheur? ¿Os habéis dado cuenta de que el COB se jugó los momentos calientes con un puñado de novatos?, ¿Siendo baja Martín Fernández, Carlos Jürgens o anteriormente Iglesias, el equipo se va quedando sin rotaciones? ¿Y Kentwan Smith? Difícil.

El equipo compite, pero hay jugadores en regresión, alguno en una situación incómoda y no se han tomado decisiones

El técnico ourensano, Moncho López, lo ha intentado de varias formas, desde lo táctico o lo individual. Seguro que los Isaac Vázquez -¿otro ourensano camino de la ACB?-, Diogo Seixas, Martín Fernández, Martín Iglesias, hasta Kingsley Okanu, con una única experiencia en Plata, finalizada la temporada, no serán los mismos. Pero que la temporada tenga una duración de 34 partidos suele jugarnos una mala pasada. Una falsa creencia, la confusión de que siempre hay tiempo de sobra para coger el buen camino. Lo que no siempre es posible.

Es el momento de tomar decisiones, no quedarse a medias entre lo que el propio técnico quiere y lo que le gusta al club. Orientarse sobre lo que ocurre y exigir después a cada cual las responsabilidades que sean menester.

Habrá que hacer frente a los problemas surgidos antes de que sea demasiado tarde, si que se está a tiempo todavía.