Shakira hace vibrar Copacabana con un concierto histórico ante hasta tres millones de personas

Shakira durante su histórico concierto en Copacabana, donde reunió a millones de personas en uno de los espectáculos más multitudinarios de la música latina.

Shakira ha hecho historia en Río de Janeiro tras ofrecer un concierto multitudinario en la playa de Copacabana que ha reunido a entre dos y tres millones de asistentes, según distintas estimaciones, convirtiéndose en uno de los espectáculos musicales más grandes jamás celebrados por un artista latino.

El evento forma parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour y ha transformado la icónica playa brasileña en un escenario gigante frente al mar. La actuación ha supuesto un hito en asistencia, impacto económico y proyección global, superando conciertos anteriores de artistas como Lady Gaga o Madonna en el mismo enclave.

La cantante colombiana repasó algunos de los mayores éxitos de su carrera, desde clásicos como Hips Don’t Lie, La Tortura o Antología, hasta colaboraciones y temas recientes, en un recorrido por más de tres décadas de trayectoria musical. El espectáculo también incluyó momentos especiales junto a artistas brasileños como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo y Anitta, con quien presentó en directo su nuevo tema.

El despliegue técnico convirtió la playa en un recinto monumental, con un escenario de más de mil metros cuadrados y un espectáculo audiovisual visible desde distintos puntos de la ciudad. Incluso se utilizó tecnología con drones que formaron figuras en el cielo, reforzando la dimensión del evento.

Además del impacto musical, el concierto ha tenido un fuerte efecto económico en Río de Janeiro, con estimaciones que sitúan el movimiento generado en más de 130 millones de euros, impulsando el turismo y la actividad en la ciudad durante el fin de semana.

Con este concierto, Shakira refuerza su estatus como una de las artistas más influyentes del mundo y firma uno de los espectáculos más multitudinarios de la historia reciente de la música.