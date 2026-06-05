Vídeo | Olivia Rodrigo carga contra Trump por usar una de sus canciones en un vídeo del ICE: "Es horrible, bárbaro y cruel"

La cantante Olivia Rodrigo ha mostrado su indignación por el uso de su canción All-American Bitch en un vídeo publicado por la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos relacionado con las detenciones realizadas por el ICE.

La artista aseguró en una entrevista reciente que se sintió "profundamente inquieta" al descubrir que su música había sido utilizada en una publicación de carácter político. "Lo que están haciendo es horrible, bárbaro y cruel", afirmó, en referencia a las políticas migratorias reflejadas en el vídeo.

El contenido, difundido en noviembre de 2025, mostraba imágenes de agentes del ICE realizando detenciones de inmigrantes mientras sonaba el tema que abre su álbum Guts. Además, iba acompañado de mensajes dirigidos a inmigrantes sobre las consecuencias de no abandonar el país voluntariamente.

Rodrigo reaccionó públicamente en redes sociales, donde pidió que su música no fuese utilizada para promover lo que calificó como "propaganda racista y de odio".

La cantante no ha sido la única artista en protestar por el uso de sus canciones en contenidos vinculados a la administración de Donald Trump. El músico Jack White llegó a demandar al mandatario por el uso de Seven Nation Army, mientras que Sabrina Carpenter también criticó la utilización de uno de sus temas en un vídeo sobre detenciones migratorias.

Por su parte, Kenny Loggins exigió la retirada de un vídeo que empleaba su canción Danger Zone sin autorización. El artista defendió que no desea que su música se asocie a contenidos que contribuyan a la división social y política.