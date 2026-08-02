Vídeo | Rosalía se disculpa con Argentina en su primer concierto en el país: “Mi amor por el país sigue intacto”

Rosalía, durante su primer concierto en Buenos Aires, donde se disculpó ante el público argentino por la polémica generada tras una publicación en redes sociales.

Rosalía abrió este sábado su primer concierto en Buenos Aires con una disculpa dirigida al público argentino por la polémica generada días atrás en redes sociales. La cantante catalana se subió al escenario del Movistar Arena, ante cerca de 15.000 espectadores, y quiso explicar personalmente el motivo por el que compartió un vídeo que muchos aficionados interpretaron como una burla hacia la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial de 2026.

“Qué lío se armó aquel día. Simplemente sentí curiosidad, sin profundizar demasiado, y rápido lo compartí. Tremenda cagada y fue un error enorme. De verdad, nunca fue mi intención”, reconoció la artista, visiblemente emocionada, durante los primeros compases de su actuación.

La controversia se originó después de que Rosalía republicase en TikTok un vídeo de la creadora de contenido Mia Khalifa en el que sonaba de fondo su canción La Perla. El contenido fue interpretado por numerosos usuarios argentinos como una mofa hacia la derrota de su selección en la final del Mundial, lo que desencadenó críticas y una campaña en redes que llegó a pedir el boicot a sus conciertos en Buenos Aires.

La cantante ya había eliminado la publicación y ofrecido disculpas públicamente, pero decidió volver a abordar el asunto ante sus seguidores argentinos. Tras reconocer su error, recordó la importancia que tuvo el país sudamericano en los primeros pasos de su carrera internacional.

“Este sitio me ayudó a convertirme en quien soy hoy”

Rosalía recordó especialmente su actuación en el Lollapalooza de 2019, que calificó como una de sus primeras grandes experiencias fuera de España. “Fue aquí donde viví una de mis primeras grandes experiencias fuera de mi país. Recuerdo escuchar a toda esa multitud cantando mis canciones y pensar: ‘Lo he logrado’. Este sitio me ayudó a convertirme en quien soy hoy”, explicó.

La artista incluso interpretó a capela algunos versos de Pienso en tu mirá, que fueron coreados por el público. Con este recuerdo quiso reivindicar el vínculo que mantiene con Argentina y sus seguidores.

“Nada me dolería más que pensarais que no me importáis. Mi amor por el país sigue intacto. Siempre he dicho que sois el mejor público que hay en la Tierra”, afirmó.

Sus palabras fueron recibidas con una prolongada ovación y con cánticos del nombre de Rosalía por parte de los asistentes. La cantante afrontó así el primero de sus cuatro conciertos previstos en Buenos Aires, donde continuará presentando su gira LUX Tour los días 2, 4 y 6 de agosto.