Los novios de Gomesende pasean su amor por la televisión

La pareja más famosa del panorama actual aporta nuevos detalles sobre la tormentosa boda celebrada la semana pasada en Gomesende asegurando que siguen juntos y enamorados. Así lo confesaba a Telecinco el novio, Antonio Neira, en una conexión desde Valencia en la que de nuevo negaba cualquier acuerdo económico con su esposa y mucho menos la infidelidad. “No era una boda recaudatoria” aseguraba Neira. Igualmente de convencido respondía frente al episodio de infidelidad, asegurando que era imposible. “A mi mujer la tiraron a la piscina y al salir del agua la acompañé al baño para que se pudiera cambiar. Había una persona de la organización a la que pedí que se alejara y estuve con ella todo el tiempo”, señaló.

Lo que el novio no negó fue que allí hubo varias trifulcas que acabaron con tirones de pelo y unas bofetadas. “Ocurre en muchas bodas que la gente bebe y suceden estas cosas”, se trataba de justificar ante el entrevistador, reconociendo que también se había roto parte de la vajilla. Neira aseguró que se sienten traicionados por un amigo que asistió a la boda y que creen que trataba de romper su relación.

En Ramirás los vecinos viven con asombro todo lo que ocurre, además de muy conocido también había figurado como suplente en las listas del PSOE en las municipales de 2015, candidatura que encabezaba la hoy alcaldesa, Isabel Gil, quien también asistió al enlace.