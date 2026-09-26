Les da lo mismo Juana que su hermana

El tedio

El rey Felipe VI flanqueado por Conde Pumpido (i) y Gregorio Marañón (d). | Fran Guerra

El pasado del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, estaba tan alejado de la cultura que cuando se supo su nombramiento muchos pensaron que se trataba de un error, o sea, de una errata. Hasta hoy, las dos principales contribuciones de Urtasun al mundo cultural han sido entrometerse en la industria criticando a empresas privadas que patrocinan eventos culturales y sus incansables esfuerzos en contra de la tauromaquia. Por lo demás, da igual lo que diga, que no dice mucho, sino que basta con ver su cara en los eventos culturales destacados del año, esos a los que un ministro del ramo no puede dejar de acudir. Buen ejemplo lo encontramos en la inauguración de la temporada 2026/2027 del Teatro Real. El Rey Felipe, el presidente del Teatro Real Gregorio Marañón, Fernando Ramírez de Haro y Esperanza Aguirre, Tamara Falcó ­–que, como Cenicienta, perdió un zapato durante el acto- e Íñigo Onieva… todo el mundo se mostraba razonablemente feliz, menos Urtasun, que parecía estar en la sala de espera del urólogo. ¿Era tan difícil, Sánchez, encontrar a alguien, por muy sectario que fuera, al que al menos le excitara lo más mínimo la vida cultural?

¿Qué necesidad?

Jesús y Daniel Oviedo, Gemeliers. | José Oliva

Espectacular colección de bellezas femeninas en los premios “Gen H: iconos de una generación”, en la Plaza de Toros de Las Ventas, que mostraron todos sus encantos realzados con elegantes y cuidados diseños. Desde Lulu Figueroa Domecq hasta Palito Dominguín, pasando por Alexia Rivas o Mery Rodríguez. La nota triste, de nuevo, y siento repetirme, la pusieron los chicos. Con la excepción del presentador Jota Abril, impecable como siempre, y de Gabriel Guevara, con original etiqueta, los mozos exhibieron a través de sus ropajes una extrañísima mezcla entre desdén, desidia, y ecos de la Latinoamérica más reguetonera. El epítome de tanta barbarie masculina: la imagen de los Gemeliers, que habla –o chilla- por sí misma.

Mala memoria

El actor Brad Pitt. | Unanue

Hace más de veinte años, Makoke desveló en televisión que había tenido un encuentro más o menos romántico o amistoso con el actor Brad Pitt, que actualmente es pareja de la ejecutiva de origen español Inés de Ramón. Al parecer, el actor se había mostrado muy interesado en conocer y charlar con la ex de Kiko Matamoros, y habrían compartido mesa, mantel y discoteca posterior. Ahora, con motivo de la visita de Brad Pitt a España para promocionar su última película, El corazón de la bestia, un reportero de Mediaset le abordó y trató de refrescarle la memoria y conocer su versión de los hechos. “¿Recuerdas a Makoke?”, preguntó el periodista. La respuesta del actor no deja lugar a grandes interpretaciones, y supone todo un ejercicio de economía verbal, comunicación eficaz, y precisión léxica: “no”.

Ni el nombre

El actor Carlos Bardem. | José Oliva

La mayor concentración de famosos subvencionados se ha producido esta vez en las inmediaciones de Maricarmen, la del desahucio-cortina de humo, en aglomeraciones y manifestaciones con toda intencionalidad política, que no se han producido en ninguna de las decenas de desahucios que tienen lugar en España por diversas razones. Como hubo toque de corneta de las altas esferas políticas progres, que era urgente desviar el foco de Ceuta y de los planes de la cloaca sanchista para acabar con una jueza incómoda, no faltó ninguno de los subvencionados, que acudieron raudos y veloces a defender la vigencia –tiene coña- de una ley franquista sobre vivienda: desde Ana Belén hasta Juan Diego Botto -la crème de la crème del presupuesto-. El momento maravilloso de la jornada nos lo regaló Carlos Bardem, encolerizado asistente que, presa de la emoción, y en un gesto de brutal empatía con Maricarmen, a quien de pronto todo el mundo parecía sentar a su mesa por Navidad, exclamó a voz en grito frente a las cámaras y con los ojos vidriosos: “¡Paquita, no estás sola!”.