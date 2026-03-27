El año de José Suárez: Galicia dedica su día das artes al fotógrafo alaricano

La Real Academia Galega de Belas Artes dedica su Día das Artes Galegas de 2026 al fotógrafo José Suárez. La celebración, el próximo miércoles 1 de abril, abre además el año dedicado a este fotógrafo alaricano, con una programación de más de una treintena de actividades que se desarrollarán a lo largo de los próximos doce meses. Es la primera vez que el Día das Artes Galegas está dedicado a una personalidad de la provincia de Ourense y a un fotógrafo.

Cartel del Día das Artes Galegas de 2026. | José Suárez

El acuerdo de dedicar el Día das Artes de Galicia a José Suárez se adoptó por el pleno de la Academia en junio de 2025, a propuesta del académico Xurxo Lobato, miembro de la comisión de Artes da Imaxe.

“Es muy importante que se le dedique el día a un fotógrafo —explica Xurxo Lobato— porque normaliza el hecho de que la fotografía es también una forma de expresión artística y de creación”.

José Suárez con el cineasta japonés Akira Kurosawa, en uno de sus viajes a Japón. | José Suárez

La elección de José Suárez fue fácil, en opinión de Lobato y, de hecho, la propuesta, que competía con otros candidatos para la celebración de la efeméride de este año, contó con un apoyo mayoritario, porque “José Suárez es el fotógrafo gallego más universal, tanto por su talento como por el hecho de haber desarrollado buena parte de su trabajo en diferentes lugares del mundo, como Argentina, Uruguay, Japón, como consecuencia de su etapa en el exilio. Fotógrafo genial, cineasta, director de fotografía, Suárez era también un intelectual, que se movía en la órbita del liberalismo republicano, demócrata y progresista, como lo acredita su relación con figuras como Unamuno, Ortega y Gasset, Alberti, Ramón Pérez de Ayala, por eso se tuvo que exiliar. Y también galleguista. No era un galleguista de partido, pero sí de sentimiento y convicción. Muy amigo de Luis Seoane y de Blanco Amor”.

FUE UN HOMBRE DE SU TIEMPO. PERO SOBRE TODO, DE JOSÉ SUÁREZ SOBRESALE SU SENSIBILIDAD PARA CAPTAR EL LADO MÁS HUMANO DEL MUNDO EN UNA ROMERÍA GALLEGA, CON LOS GAUCHOS DE LA PATAGONIA, EN ÁFRICA, JAPÓN O ENTRE LOS “MARIÑEIROS” DEL MORRAZO

Poema y dibujo que le dedicó a Suárez, Rafael Alberti. | José Suárez

Salamanca

José Suárez Fernández nació en Allariz en 1902. Con dieciséis años se fue a estudiar Derecho a la Universidad de Salamanca. En esa ciudad conocería a Miguel de Unamuno, con quien mantuvo una estrecha relación en su etapa salmantina. Suárez nunca llegó a ejercer el Derecho. La fotografía inicialmente arrancó en él como un hobby cuando su padre le regaló una cámara. “Sentía una gran afición por las artes plásticas y me parecía que la fotografía era el camino más corto para satisfacerla”, había manifestado el propio José Suárez en una entrevista concedida a La Región en 1970.

Portada de su libro sobre el toro de lidia. | José Suárez

Sus primeros trabajos como fotógrafo se publican en la revista Vida Gallega, que tenía su sede en Vigo, en 1921, el mismo año en el que su padre le regaló la cámara. En la década de 1930 realiza series fotográficas de carácter etnográfico sobre la Romería de San Vitoiro de Allariz, sobre los oleiros de Niñodaguia, entre otras. En 1932 publica su primer libro de fotos “50 fotos de Salamanca”, impreso en papel fotográfico con un prólogo de Miguel de Unamuno y una tirada muy corta que lo convierte, con el paso del tiempo, en una obra muy cotizada. Fija su residencia en Madrid, donde empezará a trabajar para Cifesa, la principal productora y distribuidora cinematográfica del país, entonces recientemente fundada. Empieza como fotógrafo de rodaje, haciendo las fotos fijas, pero más tarde, en 1936 recibirá el encargo de dirigir cuatro documentales de temática etnográfica. Empieza con el dedicado al mundo del mar, “Mariñeiros”, que no llegará a terminar en España, al tener que exiliarse. En diciembre de 1936 embarca en Lisboa rumbo a Buenos Aires.

Uno de los retratos que Suárez realizó de Unamuno, dedicado por el escritor. | José Suárez

El exilio

En Argentina prosigue su actividad cinematográfica y concluye “Mariñeiros”, que será estrenada en 1938. Ese mismo año rueda como director de fotografía “Los caranchos de La Florida”, dirigida por Alberto de Zavalía. Volverá a formar equipo con De Zavalía en varias películas, como “Concierto de Almas”, con guion de Alejandro Casona, y “Malambo”, estrenada en 1942, que le reportará el premio Cóndor Académico al mejor director de fotografía.

En Argentina establece contacto con artistas e intelectuales del exilio como Alberti o Casona

El éxito en el cine no le retendrá mucho en este campo. Empieza a trabajar en el diario “La Prensa” y emprende una labor como corresponsal que le llevará a viajar, lo que le permitirá captar con su cámara momentos y lugares con una perspectiva que iba más allá del fotoperiodismo y que irá recogiendo luego en exposiciones y libros, como el de “Nieve en la cordillera”. Xurxo Lobato destaca en el trabajo de Suárez su “carácter humanista y en conexión con las vanguardias de su tiempo y en concreto por la corriente conocida como Nueva Objetividad, que se caracteriza por una mirada moderna y reflexiva, centrada en la figura humana y totalmente alejada del folclorismo”. Antes de su exilio ya había realizado exposiciones en Madrid y París, en 1935, y seguirá realizando exposiciones en su etapa americana, en la que establece contacto con otros intelectuales y artistas en el exilio como Alejandro Casona, Margarita Xirgu, Maruja Mallo, Luis Seoane, Colmeiro… En la década de 1950 se establece en Uruguay y realiza su primer gran viaje a Japón, donde vivirá dos años. En sus periplos a Japón capta la esencia de la cultura japonesa y entabla amistad con figuras como Akira Kurosawa. En 1959 regresa a Galicia pero seguirá siendo un viajero constante, a Japón, Argentina, Uruguay, Reino Unido… En este país publica un libro sobre el mundo del toro de lidia que se convierte en un clásico. En 1967 se instala definitivamente en Galicia. Primero, en Allariz, luego, en Ourense, fijando su residencia en el Hotel Miño. Xurxo Lobato señala cómo la pasión que tenía por la nieve y que le había llevado a publicar el libro sobre los Andes y su amistad con José Luis Outeiriño, lo motivaron a formar parte del grupo que promovió la creación de la estación de esquí en Cabeza de Manzaneda.

Esquiador en Los Andes, de su libro “Nieve en la cordillera”. | José Suárez

Su última exposición en vida, con obras de sus series “Mariñeiros”, se llevó a cabo en el Museo Arqueológico de Ourense en 1971. En 1974 fallece en A Guarda. Pero su obra le sobrevive en exposiciones que se organizan en diferentes ciudades. La última y más importante por su carácter antológico y su proyección internacional fue la organizada por el Instituto Cervantes y la Cidade da Cultura en 2015, inaugurada en el Museo del Gaiás ese mismo año pero que haría una itinerancia posterior por Madrid, París, Buenos Aires, Montevideo, Tokio, Nueva Delhi, Salamanca y A Coruña.

Romería de San Vitoiro en Allariz, en 1932. | José Suárez

Allariz abrirá el 1 de abril el año de José Suárez, con un acto institucional en la Casa da Cultura y le seguirán una treintena de actividades entre las que cabe destacar la exposición que la propia Real Academia Galega de Bellas Artes en colaboración con la Diputación de Ourense inaugurarán a mediados del próximo mes en el centro cultural Marcos Valcárcel. La Xunta reeditará “José Suárez, uns ollos vivos que pensan”, el catálogo de la gran exposición de 2015 y habrá actividades por toda Galicia, desde conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, un ciclo de cine en la filmoteca de Galicia o el estreno de un documental sobre su figura que dirigió Xurxo Lobato.