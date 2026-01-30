Blues Fait en Francia

Quentin Winter, guitarra y voz de Winter Blues Band, durante un ensayo previo a su gira por España, que pasará por Ourense el 4 de febrero.

En el marco de una gira por toda España, Winter Blues Band recalará en Ourense para presentar su disco “Tale of a Lone Lil’ Boy” (2024) en un show que “será más de una hora de energía pura y cruda”, según Quentin Winter, guitarra y voz de la banda francesa de blues-rock originaria de Charente-Maritime, que completan Cyril Babin al bajo y Sébastien Jonckheere a la batería.

“Construimos el repertorio como una auténtica montaña rusa emocional: empezamos con un blues-rock potente, luego tomamos distintos caminos musicales, a veces más orgánicos, a veces más eléctricos, pero siempre anclados en algo visceral. El blues es nuestra columna vertebral”, agrega Quentin, a propósito del show que ofrecerá el trío el 4 de febrero en el Café Cultural Auriense.

Pregunta. Están iniciando una gira por España. ¿Qué tanto saben de su música y qué les atrae a la hora de viajar?

Respuesta. Aunque amamos profundamente nuestro país, el oficio de músico nos empuja a viajar, a conocer nuevos públicos y nuevas culturas, y eso es algo muy valioso y buscado por nosotros. Personalmente, aunque fuimos en 2025, todavía no conozco bien España, pero musicalmente, siendo muy curioso, es muy posible que regrese a casa con algunos sonidos e inspiraciones nuevas de esta gira. Cyril, nuestro bajista, está más familiarizado con la cultura española: habla el idioma y durante muchos años tocó en una banda de salsa en Francia, lo cual nos ayuda mucho. Lo que más nos atrae es el encuentro y el cambio de aires. El idioma nunca es una barrera real: la música sigue siendo un lenguaje universal y el intercambio surge de manera natural.

P. ¿Cómo definen la escena rock- blues francesa a la que pertenecen?

R. La escena blues-rock francesa es extremadamente rica, viva e inspiradora. Muchos de nosotros nos conocimos en la carretera y en festivales y seguimos en contacto. Algunos ejemplos de la diversidad que hay son Leanwolf (otro Quentin), con un blues fino y visceral; Pacôme Rotondo, que con apenas 25 años y ya un talento enorme, además de hacer su propia música rinde homenaje a Freddie King; los Bloyet Brothers, tres hermanos bretones que llevan el blues hacia territorios stoner, con fuzz, octaver y un toque británico; Lucky Peppers, rock de los 60 que hace saltar a todo el público; Ronan One Man Band, minimalista pero hipnótico, de voz grave y envolvente. Y, por supuesto, cuando hablamos de One Man Band, no podemos olvidar al jefe: Philippe Ménard, guitarra fingerpicking, armónica, voz y siete pedales de batería a los pies, entre Rory Gallagher y Johnny Winter. Podría citar más, porque hay muchísimas joyas musicales en Francia. Así que, durante nuestra estancia con vosotros, no dudéis en enseñarnos las vuestras porque tenemos muchas ganas de descubrirlas.