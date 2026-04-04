Comida para llevar y para comer como en casa, o mejor en Antiga Leitería

Hace trece años que el Bodegón de la Avenida de Marín se convirtió en la Antiga Leiteiría. Es uno de los restaurantes de referencia para quienes disfrutan con la cocina tradicional en el barrio de A Ponte, frente a la estación del tren. Además de una carta amplia de pescados y carnes (sobre todo carnes maduradas de vacuno mayor) ofrece un servicio de carta a domicilio que comenzó a partir de la pandemia como “A cachopería”, con cachopos de buey, vaca y ternera rellenos de queso de Arzúa y jamón de bodega como plato principal para llevar, acompañado de entrantes y postres variados con precios muy razonables (26 euros el menú de cachopo de ternera con entrante y postre para dos personas).

Antiga Leitería

La idea no solo cuajó, puesto que hoy pueden servir a domicilio una variedad más amplia de platos, sino que también ha convertido el cachopo en una de las especialidades de la casa para comer en un espacio cálido a la vez que diáfano y luminoso y bien atendido, junto con sus tradicionales cocidos, el bacalao al horno al estilo portugués, un chuletón de vaca vieja o de buey o un arroz con capón, boletus y gambones (33,50 para dos personas). La bodega, que cuenta con una amplia variedad de referencias de vinos, sobre todo de las DO ourensanas y del resto de Galicia está a la altura de una cocina que cuida con esmero la materia prima. Y todo con precios razonables. Muy recomendable.