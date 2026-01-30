La playlist de... Winter Blues Band

SELECCIÓN MUSICAL

Esta es la selección musical de Winter Blues Band, la banda de banda de blues-rock francesa

► The Fighter | Hermes Fury

► Universe | Alien Ant Farm

► Let Me Love You baby | Stevie Ray Vaughan

► Hey You | Johnny Winter

► Can’t You See What You’re Doin’ To Me | Little Jimmy King

► Retrouvailles | La Machine

► La Fille au Couvent | Ma Petite

► Par Un Beau Jour | Le Moulin Des Roses

► Clear The Way | John Doyle

► Temirth | THEE CHA CHA CHAS

