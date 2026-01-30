SELECCIÓN MUSICAL
La playlist de... Winter Blues Band
Esta es la playlist de Winter Blues Band, banda de blues-rock.
► The Fighter | Hermes Fury
► Universe | Alien Ant Farm
► Let Me Love You baby | Stevie Ray Vaughan
► Hey You | Johnny Winter
► Can’t You See What You’re Doin’ To Me | Little Jimmy King
► Retrouvailles | La Machine
► La Fille au Couvent | Ma Petite
► Par Un Beau Jour | Le Moulin Des Roses
► Clear The Way | John Doyle
► Temirth | THEE CHA CHA CHAS
