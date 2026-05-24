Laza, destino referente para los amantes de las motos

Conocida internacionalmente por algunas de sus fiestas más emblemáticas con muchos años de tradición detrás, como lo son el Entroido y el Santo Cristo, Laza también empieza últimamente a ser reconocida como una villa motera por excelencia. Buena parte de ese creciente atractivo es mérito de Motoros, una concentración que año tras año atrae a cientos de aficionados al motociclismo a Toro, una pequeña aldea de montaña, y que pone a Laza en el mapa de las rutas en moto.

Los aficionados a las dos ruedas se lo pasaron en grande en Laza. | José Paz

Organizada por el club homónimo, Motoros cerró este sábado su octava edición presumiendo de crecimiento sostenido y de una mantener intacta su capacidad de convocatoria. Los más de 160 moteros que se dieron cita el viernes se elevaron hasta más de 250 el segundo día, jornada grande de esta celebración. Pero como siempre repite Iván Alonso, presidente del club y vecino de Toro, “nada disto sería posible sen o apoio e o traballo desinteresado de veciñanza e xente de fóra”.

Tras una primera jornada en la que tuvo lugar la recepción de participantes y una cena en Toro para ir creando comunidad, el sábado arrancó con una primera ruta que llegó hasta Verín a través de Xinzo, recorriendo un tramo de la V Subida a Vilar de Barrio antes de que diera inicio esta prueba. A diferencia de otros años, la organización optó por poner en valor Laza y celebrar el pincho de media mañana en en el entorno de A Picota.

Rueda saludó a los moteros en Laza. | José Paz

Rueda, un motero más

Antes de volver a reemprender la ruta hacia Toro, se unió a la comitiva el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, un ilustre motero que este año no se quiso perder la quedada. Si bien su participación era un secreto a voces en la villa, los responsables de Motoros tampoco querían confirmar su presencia sabedores de su apretada agenda. Finalmente, Rueda no falló y llegó en moto a Laza, donde fue recibido por el alcalde, José Ramón Barreal; el delegado territorial, Manuel Pardo, el parlamentario Víctor Baladrón, y otro reconocido motero, el regidor de Cualedro, Luciano Rivero.

Tras saludar a los aficionados y a los profesionales del GES, el presidente del Ejecutivo gallego emprendió la ruta hasta Toro a través de Cerdedelo, llevando de paquete en la moto a David Barreal, hijo del regidor anfitrión, quien no dudó en ofrecerse como acompañante. Tras un recorrido que fue “moi ben”, el joven aseguró entre risas que cuando tuviese carnet “dentro duns anos”, le devolvería el favor.

Representantes institucionales y del club Motoros acompañaron a Rueda. | La Región

Los moteros recibieron con un gran ambiente festivo a Rueda, quien disfrutó de la comida de un evento que definió como “unha das concentracións moteiras máis auténticas de Galicia”. Tras el concurrido ágape, fue el turno de juegos moteros y del campeonato de escape. Ya por la noche, la discomóvil de A Gramola puso el broche de oro al evento, con la certeza de que muchos de los aficionados que hoy regresan a sus lugares de origen, volverán a Laza el año que viene.